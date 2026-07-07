Жители Башкирии могут пройти диспансеризацию после 20:00

23:22, 07 июл 2026

В Башкирии открыли запись на медобследование после 20:00 — для тех, кто днём занят на работе.

До полуночи врачи примут пациентов, возьмут кровь на анализы, проведут осмотр у терапевта и при необходимости выдадут направления на дополнительные обследования. Единственное условие — три часа голодания перед визитом.

Ближайшие даты: 10 и 17 июля, затем 7 и 21 августа. Кабинеты работают с 20:00 до 00:00.

Акция проходит в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Организаторы рассчитывают поймать болезни на ранней стадии, пока их ещё можно лечить эффективно.

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Автор: Семен Подгорный