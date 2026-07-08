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«Зуд купальщика»: В Башкирии паразиты уток атакуют купальщиков

«Зуд купальщика»: В Башкирии паразиты уток атакуют купальщиков

23:08, 08 июл 2026

Главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы Уфы Азат Мухаметзянов предупредил о рисках церкариоза — паразитарного заболевания, которое подхватывают прямо в воде.

Церкарии — это личинки гельминтов водоплавающих птиц. Они цепляются к коже во время купания и вызывают дерматит. Первые симптомы появляются уже через 20–30 минут: покалывание, краснота, сильный зуд, мелкие волдыри.

В редких случаях поднимается температура и появляется сухой кашель. Неприятность растягивается надолго: сыпь держится до двух недель, а пигментные пятна на коже — до трёх.

Группа риска — любители тёплых стоячих водоёмов с утками. Именно там церкарии чувствуют себя лучше всего.

Мухаметзянов советует купаться только в разрешённых местах, избегать мелководья с густой растительностью и перед заходом в воду наносить репеллент или жирный крем. После купания — душ и жёсткое полотенце: личинок нужно буквально стереть с кожи.

По данным Минздрава Башкирии, в этом году с церкариозом к врачам пока никто не обращался. Уточнить, пожалуй, стоит: обращений нет, а не случаев.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
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