Клещи покусали почти 6000 жителей Башкирии
22:48, 10 июл 2026
К 8 июля клещи атаковали 5964 жителя Башкирии. Треть из них — дети.
По данным Управления Роспотребнадзора по РБ, в этом году ситуация лучше, чем в прошлом: тогда пострадавших насчитали 8866 человек. Снижение почти на треть, но почти 6000 укусов за неполный июль это всё равно не мало.
Клещей проверяют на инфекции в Центре гигиены и эпидемиологии и его филиалах. Ведомство следит за распространением передающихся через укусы болезней в регионе.
Роспотребнадзор называет вакцинацию единственной надёжной защитой от клещевого энцефалита. Репелленты и защитная одежда — тоже в ходу, но от вируса не спасают.
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Автор: Семен Подгорный
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