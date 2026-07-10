Клещи покусали почти 6000 жителей Башкирии

22:48, 10 июл 2026

К 8 июля клещи атаковали 5964 жителя Башкирии. Треть из них — дети.

По данным Управления Роспотребнадзора по РБ, в этом году ситуация лучше, чем в прошлом: тогда пострадавших насчитали 8866 человек. Снижение почти на треть, но почти 6000 укусов за неполный июль это всё равно не мало.

Клещей проверяют на инфекции в Центре гигиены и эпидемиологии и его филиалах. Ведомство следит за распространением передающихся через укусы болезней в регионе.

Роспотребнадзор называет вакцинацию единственной надёжной защитой от клещевого энцефалита. Репелленты и защитная одежда — тоже в ходу, но от вируса не спасают.

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Автор: Семен Подгорный