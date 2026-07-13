Министр здравоохранения Башкирии пообещал увольнять врачей за грубость с пациентами

23:07, 13 июл 2026

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин объявил: медики, которые хамят пациентам, и их руководители, закрывающие на это глаза, лишатся должностей.

Поводом стала критика, которую глава республики Радий Хабиров обрушил на систему здравоохранения на оперативном совещании в ЦУРе. После этого Рахматуллин собрал руководителей медучреждений и разобрал жалобы по каждой организации отдельно.

«Если руководитель не способен донести эти принципы до коллектива — нам не по пути», — заявил министр, не оставив пространства для двойного толкования.

Для всех сотрудников системы здравоохранения организуют дополнительное обучение этике и деонтологии. Параллельно определили учреждения, где усилят контроль.

Следить за жалобами на поведение врачей и младшего персонала назначили начальника управления главы республики по социальным коммуникациям Елену Прочаковскую. Каждый понедельник она будет докладывать о новых нарушениях.

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Автор: Семен Подгорный