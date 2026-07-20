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Министр здравоохранения Башкирии объявил выговоры двум главврачам

Министр здравоохранения Башкирии объявил выговоры двум главврачам

22:36, 20 июл 2026

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин объявил выговоры двум главным врачам и поводы оказались показательными.

Под замечания попали руководители детской стоматологической поликлиники №3 Уфы и Благовещенской центральной районной больницы. Первая не смогла объяснить, почему ребёнок ждёт очереди на установку пластинки целый год. Вторая — почему 95-летняя ветеран Великой Отечественной войны не может нормально пройти обследование.

По данным «Башинформа», выговоры разобрали на оперативном совещании в правительстве. Рахматуллин обозначил: дисциплинарное взыскание только первый шаг. Если жалобы повторятся, руководителей уволят.

Неделю назад министр уже предупреждал, что введёт жёсткие меры к главврачам за неуважение к пациентам. Сегодня же анонсировал запуск проекта «В центре внимания» для разбора системных проблем в медицине республики.

Глава Башкирии Радий Хабиров пошёл ещё дальше: пообещал увольнять врачей и руководителей больниц прямо в прямом эфире — за хамство.

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Министр здравоохранения Башкирии пообещал увольнять врачей за грубость с пациентами

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Министр здравоохранения Башкирии пообещал увольнять врачей за грубость с пациентами
Автор: Семен Подгорный
Теги: Рахматуллин Айрат Разифович
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