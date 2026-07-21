Врачи Уфы спасли молодую маму после редчайшего инсульта

22:09, 21 июл 2026

25-летняя жительница Уфы потеряла сознание дома через месяц после родов. По дороге в больницу она впала в кому, скорая едва успела довезти её живой.

До этого у женщины начались тревожные симптомы: она заговаривалась, перестала узнавать мужа и родственников, затем начались судороги. Бригада скорой приняла решение везти её в ГКБ №21 им. В. Г. Сахаутдинова.

В реанимации её подключили к аппарату ИВЛ. Обследование мозга показало геморрагический инсульт — массивное кровоизлияние. После интенсивной терапии она пришла в сознание.

Тогда врачи обнаружили истинную причину: тромбоз венозных синусов. Это один из редчайших видов инсульта, его крайне сложно диагностировать, а геморрагический стал уже его осложнением.

Для выработки тактики лечения собрали консилиум с ведущими профессорами республики. Комплексная терапия сработала: пациентка встала на ноги и вернулась домой к новорождённому ребёнку.

Глава регионального Минздрава Айрат Рахматуллин лично поблагодарил команду врачей.

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Автор: Семен Подгорный