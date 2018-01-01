В Башкирии готовы принять и трудоустроить 100 врачей и 11 фельдшеров по программам «Земский врач» и «Земский фельдшер»

Выгодно ли работать в сельской местности молодому доктору

Стартовая цена начала карьерного роста молодых врачей — миллион рублей. Для этого достаточно вступить в федеральную Программу «Земский доктор» и подписать контракт на пять лет работы с сельским медучреждением. Специалисты, получившие дипломы в медицинских вузах в 2011–2012 годах, смело могут вступить в данный проект. Да простят меня молодые доктора, но неужели теперь медицинских специалистов в село, даже родное, можно привлечь только за миллион?