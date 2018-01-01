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    В Башкирии готовы принять и трудоустроить 100 врачей и 11 фельдшеров по программам «Земский врач» и «Земский фельдшер»

    slavin Сегодня, 14:0090
    В Башкирии готовы принять и трудоустроить 100 врачей и 11 фельдшеров по программам «Земский врач» и «Земский фельдшер»
    В Башкирии с 10 сентября начинается прием документов от потенциальных участников программ «Земский врач» и «Земский фельдшер», об этом сообщает Минздрав РБ.

    В этом году в республике готовы принять и трудоустроить 100 врачей и 11 фельдшеров. Первые получат по 1 миллиону рублей «подъемных», вторые — по 500 тысяч рублей.

    Участниками вышеназванных программ могут стать врачи и фельдшеры в возрасте до 50 лет, переехавшие на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа, города с населением до 50 тысяч человек. При этом должны отсутствовать неисполненные обязательства по целевому договору.

    Ранее программа подразумевала поддержку медиков до 35 лет, а затем возрастной ценз увеличили до 45 лет.

    Программа «Земский доктор» стартовала в Башкортостане в 2012 году. За это время в села переехали на работу более 1300 врачей различных специальностей: участковые терапевты и педиатры, стоматологи, хирурги, акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, психиатры и неврологи, офтальмологи.

    В 2016 году в связи с острой нехваткой специалистов среднего звена в регионе была запущена еще одна программа — «Земский фельдшер». На эти цели из бюджета РБ тогда было выделено 36 млн рублей, что позволило привлечь для работы 72 медицинских работника, которые получили выплаты в размере 500 тысяч рублей. В прошлом году в программе приняли участие еще 48 фельдшеров.

    Документы будут принимать в Министерстве здравоохранения РБ по адресу: 450002, г. Уфа, ул. Тукаева, 23, каб. №35.
    Источник: http://www.bashinform.ru/
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