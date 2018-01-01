Почему больные дети в Башкирии не могут получить бесплатные лекарства

Трехлетнему ребенку из Октябрьского с редким заболеванием иммунитета отказали в выдаче необходимого лекарства. Якобы «препарат не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов». Прокуратура обратилась в суд. Суд удовлетворил требование обеспечить ребенка лекарством.
Девочка пяти лет, тоже из Октябрьского. После перенесенной в младенчестве операции ей необходимо постоянно принимать лекарство на сумму 50 тысяч рублей в месяц. Чиновники и ей отказали, мотивируя тем, что лекарство не входит в республиканскую Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Прокуратура, в свою очередь, дала понять, что по федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», не должно быть каких-либо ограничительных перечней препаратов для обеспечения больных редкими заболеваниями. В итоге был иск и решение суда, требующее местную больницу обеспечить ребенка необходимым препаратом.
16-летняя (на момент публикации в сентябре 2017 года) уфимка, чтобы поддерживать организм и таким образом выжить, должна принимать лекарства и делать внутривенные вливания микроэлементов. Цена вопроса — 100 тысяч рублей. Та же цепочка: отказ — суд — решение суда обязать медиков выдать девушке лекарства.
Дальше буду просто перечислять.
Девочка, один год, Кармаскалинский район. Страдает эпилепсией, регулярно требуется лекарство за 140 тысяч рублей.
Мальчик, шесть лет, Туймазы. Эпилепсия. Также требуется лекарство, стоимость не указана, но надо полагать, что недешево.
Мальчик, два года, Уфа. Страдает редким заболеванием обмена веществ, приводящим к параличу.
Этим и многим другим детям было отказано в том, что им по закону полагается бесплатно. Отказывают сотням детей, рекомендуя их родителям обращаться в благотворительные фонды. Но нерадивые родители обращаются в прокуратуру. И только благодаря этому справедливость удается восстановить. Полагаю, что далеко не всегда.
Подчеркну — счет идет именно на сотни. Вот цитата из пресс-релиза республиканской прокуратуры от 17 июля 2018 года:
Надзорное ведомство выступило в защиту прав 106 детей-инвалидов и свыше трех тысяч детей до трех лет на бесплатное лекарственное обеспечение.
Стало быть, это не отдельные случаи халатности, а целая система. Странные чиновники — как будто их просят поделиться из собственного кармана. В чем смысл их работы — создавать препятствия? Да лучше сократить штат этих дармоедов, а сэкономленные средства потратить на лекарства больным детям.
А еще в Башкирии растет младенческая смертность. В частности, в 2017 году она выросла на 13 процентов. Нет, я ни на что не намекаю.
Источник: http://i-gazeta.com/
Девочка пяти лет, тоже из Октябрьского. После перенесенной в младенчестве операции ей необходимо постоянно принимать лекарство на сумму 50 тысяч рублей в месяц. Чиновники и ей отказали, мотивируя тем, что лекарство не входит в республиканскую Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Прокуратура, в свою очередь, дала понять, что по федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», не должно быть каких-либо ограничительных перечней препаратов для обеспечения больных редкими заболеваниями. В итоге был иск и решение суда, требующее местную больницу обеспечить ребенка необходимым препаратом.
16-летняя (на момент публикации в сентябре 2017 года) уфимка, чтобы поддерживать организм и таким образом выжить, должна принимать лекарства и делать внутривенные вливания микроэлементов. Цена вопроса — 100 тысяч рублей. Та же цепочка: отказ — суд — решение суда обязать медиков выдать девушке лекарства.
Дальше буду просто перечислять.
Девочка, один год, Кармаскалинский район. Страдает эпилепсией, регулярно требуется лекарство за 140 тысяч рублей.
Мальчик, шесть лет, Туймазы. Эпилепсия. Также требуется лекарство, стоимость не указана, но надо полагать, что недешево.
Мальчик, два года, Уфа. Страдает редким заболеванием обмена веществ, приводящим к параличу.
Этим и многим другим детям было отказано в том, что им по закону полагается бесплатно. Отказывают сотням детей, рекомендуя их родителям обращаться в благотворительные фонды. Но нерадивые родители обращаются в прокуратуру. И только благодаря этому справедливость удается восстановить. Полагаю, что далеко не всегда.
Подчеркну — счет идет именно на сотни. Вот цитата из пресс-релиза республиканской прокуратуры от 17 июля 2018 года:
Надзорное ведомство выступило в защиту прав 106 детей-инвалидов и свыше трех тысяч детей до трех лет на бесплатное лекарственное обеспечение.
Стало быть, это не отдельные случаи халатности, а целая система. Странные чиновники — как будто их просят поделиться из собственного кармана. В чем смысл их работы — создавать препятствия? Да лучше сократить штат этих дармоедов, а сэкономленные средства потратить на лекарства больным детям.
А еще в Башкирии растет младенческая смертность. В частности, в 2017 году она выросла на 13 процентов. Нет, я ни на что не намекаю.
Источник: http://i-gazeta.com/
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