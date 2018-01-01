Почему больные дети в Башкирии не могут получить бесплатные лекарства

В Австралии нашли ягоду, которая за две недели уничтожила раковые опухоли

Препарат, изготовленный из редкого австралийского растения, уничтожил до 70 процентов раковых опухолей за две недели опытов на мышах. Лекарство под кодовым названием EBC-46 получают из косточек ягод Hylandia dockrillii (семейство молочайных), которое произрастает только в тропических лесах на севере штата Квинсленд. Результаты доклинических испытаний представлены в журнале PLoS One, а кратко о них сообщает The Guardian.