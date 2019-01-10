Федеральный бюджет выделит Башкирии более 16 млрд рублей на здравоохранение: узнайте куда они пойдут
Комментарии (0)
В ближайшие шесть лет Башкортостан в рамках национального проекта «Здравоохранение» получит 16,5 млрд рублей из федерального бюджета. Эти средства направят на борьбу с инфарктом и раком, на новые детские поликлиники и ФАПы.4,9 млрд рублей из этой суммы республика получит в текущем году. Из них — 666 млн рублей потратят на переоснащение медицинских онкологических организаций. В 2020 году расходы на это превысят миллиард. В Уфе достроят и введут в строй новый хирургический корпус онкодиспансера. В районных больницах откроются свои онкоотделения. Например, в Месягутовской райбольнице благодаря нацпроектам уже в 2019 году появится 15 мест для людей с онкологией. 500 млн рублей пойдет на строительство новых лечебных учреждений, а 296 млн рублей на улучшение материально-технической базы детских поликлиник. Еще 260 млн пойдет на сельские ФАПы и передвижные медицинские комплексы.
62 млн получит республика на программу «Земский доктор», плюс 50 млн республика дополнительно выделит из своего бюджета. Это позволит привлечь ещё 50 специалистов. Еще 125 млн рублей пойдет на поощрение остродефицитных медицинских кадров.
По данным регионального Минздрава, потребность республики в медицинских кадрах составляет 1 682 специалиста. Причем для сельских территорий необходимы 386 специалистов, как правило, это терапевты и педиатры.
Вопросы эффективного расходования бюджетных средств во время реализации национального проекта в системе здравоохранения обсудят сегодня участники круглого стола, который пройдет в Госсобрание Башкирии. Модератором выступит сопредседатель Центрального штаба ОНФ, президент Национальной медицинской палаты России Леонид Рошаль.
Приятные новости: Минздрав Башкирии сообщил об уменьшении числа венерических заболеваний
62 млн получит республика на программу «Земский доктор», плюс 50 млн республика дополнительно выделит из своего бюджета. Это позволит привлечь ещё 50 специалистов. Еще 125 млн рублей пойдет на поощрение остродефицитных медицинских кадров.
По данным регионального Минздрава, потребность республики в медицинских кадрах составляет 1 682 специалиста. Причем для сельских территорий необходимы 386 специалистов, как правило, это терапевты и педиатры.
Вопросы эффективного расходования бюджетных средств во время реализации национального проекта в системе здравоохранения обсудят сегодня участники круглого стола, который пройдет в Госсобрание Башкирии. Модератором выступит сопредседатель Центрального штаба ОНФ, президент Национальной медицинской палаты России Леонид Рошаль.
Приятные новости: Минздрав Башкирии сообщил об уменьшении числа венерических заболеваний
Читайте также
Экономика
Депутаты Госсобрания приняли бюджет Башкортостана на 2019 год
Экономика
В Башкирии на строительство новых детских садов потратят более 4 млрд рублей
Экономика
В Башкирии на образование уйдет 46 млрд рублей, культуру – 6 млрд, здравоохранение – 20 млрд
Образование
На школы и детские сады Башкирии выделят 1 млрд рублей
Здравоохранение
Детским поликлиникам Башкирии на развитие выделят 400 млн рублей
Общество
Уфимский колледж получил грант на 41 млн рублей
Общество
Башкирия получит более 1 млрд рублей на развитие водохозяйственного комплекса
Экономика
Антикризисный план: сорить деньгами не будут