Судьбу перинатального центра в Салавате решит проверка прокуратуры и Росздравнадзора
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Перинатальный центр в Салавате проверяет прокуратура и Росздравнадзор. От результатов и будет зависеть дальнейшая судьба медицинского учреждения. В прошлом году единственный на 6 муниципалитетов роддом был отдан в частные руки.
Предполагалось, что инвесторы за 23 года реконструируют корпуса, обновят оборудование и повысят зарплату. Получилось наоборот: персонал потерял льготы, выплаты за вредность и право досрочного выхода на пенсию. Из-за этого порядка 30 с лишним сотрудников медучреждения уже уволились.
Автор: Альбина Хайруллина
Происшествия: в Салавате в пожаре погиб 50-летний мужчина
Глава Национальной медицинской палаты России Леонид Рошаль в интервью телеканалу БСТ назвал перевод в концессию ошибкой, которую нужно исправить. И заявил, что медицинское сообщество и Общероссийский народный фронт будут добиваться возврата роддома Салавата под контроль государства.
Предполагалось, что инвесторы за 23 года реконструируют корпуса, обновят оборудование и повысят зарплату. Получилось наоборот: персонал потерял льготы, выплаты за вредность и право досрочного выхода на пенсию. Из-за этого порядка 30 с лишним сотрудников медучреждения уже уволились.
Автор: Альбина Хайруллина
Происшествия: в Салавате в пожаре погиб 50-летний мужчина
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