Инфекции животных попадают в Башкирию из соседних регионов
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Начальник управления ветеринарии Азат Зиганшин на оперативном совещании в правительстве РБ рассказал о профилактике заболеваний голов домашнего скота и объяснил, откуда берется инфекция, сообщает сайт Новости Башкирии сегодня. Оказалось, что Башкирия окружена регионами, где чаще всего возникает проблема заражения животных такими болезнями, как: африканская чума свиней, грипп птиц, ящур, туберкулез, бешенство, бруцеллез, нодулярный дерматит и другие.
Он отметил, что чаще всего вспышки инфекций возникают из-за бесконтрольного перевода животных. Для предотвращения таких случаев до 1 апреля 2019 года будет проведена поголовная идентификация сельхозживотных и пчелосмесей.
Он отметил, что чаще всего вспышки инфекций возникают из-за бесконтрольного перевода животных. Для предотвращения таких случаев до 1 апреля 2019 года будет проведена поголовная идентификация сельхозживотных и пчелосмесей.
— Тема эта серьезная. Нам иллюзий питать не надо. Мы действительно в эпидемиологически агрессивном мире живем. Одна ошибка, и все посыпалось. Может, людям показывать забой этого инфицированного скота, чтобы видели, как это все происходит, и понимали, к чему это ведет. Поручение мы отработаем. Это очень важное направление, — сказал Радий Хабиров.
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