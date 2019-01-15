В Кармаскалинском районе Башкирии жители жалуются на длинные очереди в поликлинике
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Жительница Кармаскалинского района обратилась в Министерство здравоохранения республики с просьбой разобраться с огромными очередями к врачу. Письмо было опубликовано на сайте электронной приемной, сообщает сайт Новости Башкирии сегодня.
По словам женщины, впервые за долгие годы очереди к офтальмологу в центральной районной больнице приходится ждать по несколько часов.
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По словам женщины, впервые за долгие годы очереди к офтальмологу в центральной районной больнице приходится ждать по несколько часов.
— Нигде и никогда я не встречала такую огромную очередь на прием к офтальмологу. Потоком идут люди на первичный прием, контрольный, стационарные больные, люди на диспансеризацию. Этот перечень можно продолжать бесконечно. Из льготников создается отдельная очередь. Людям становится плохо в очереди, потому что приходится ждать по 3-5 часов, — рассказывает Н. Шафикова.Женщина предлагает ввести в смену как минимум ещё одного специалиста, либо принять другие меры. Обращение местной жительницы уже принято в рассмотрение.
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