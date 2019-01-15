В Белокатайском районе Башкирии построят новую амбулаторию

«Врачи здесь очень внимательные. Они же все местные тут, поэтому всех знают. И сами даже говорят: не забывайте, приходите через полгода, опять систему нужно поставить для поддержания сердца».

«Потолки старые, бывает, что подтёки случаются, полы скрипят. Здание старое, 1978 года постройки. Нам нужное новое, капитальное здание».

«Эта работа здесь также будет осуществляться. Раз в неделю препараты будут доставляться сюда в село, чтобы жителям не надо было ездить за ними в районный центр».

«Это у нас ещё зимняя дорога более-менее хорошая. А вот начнутся весна, лето, осень. Если лето будет дождливое как в прошлые года, мы опять не сможем выехать».

«Ближайшее решение вопроса по МФЦ – мы здесь открывает территориальное обособленное структурное подразделение. Этот вопрос будет решен в течение месяца».

«Я должна ехать на шахматный турнир. Иногда я занимаю первые места. Но автобуса нет. Вот как доехать? Раньше был автобус, мы утром к 10 приезжали, я играла и обратно возвращалась».