В Белокатайском районе Башкирии построят новую амбулаторию
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В деревне Ургалы Белокатайского района построят новую сельскую амбулаторию, о которой просили все местные жители. Действующему медучреждению уже более 40 лет. Условия в стационаре соответствуют возрасту: скрипучие полы и обшарпанные стены, не хватает современного оборудования, но пока местные рады и такому, сообщает сайт Новости Башкирии сегодня.
Галина Бертенёва проходит лечение в стационаре Ургалинской сельской участковой больницы дважды в год. Беспокоит сердце. За несколько лет не пропустила ни одной процедуры благодаря местным врачам.
Галина Бертенёва, жительница с. Ургалы:
Регина Шамсиева, медсестра:
Зульфия Хусаинова, директор дома культуры с. Ургалы:
Масхут Минигалин, глава администрации Белокатайского района:
Танзиля Абдрахманова, жительница с. Ургалы:
Автор: Азат Садреев
Галина Бертенёва проходит лечение в стационаре Ургалинской сельской участковой больницы дважды в год. Беспокоит сердце. За несколько лет не пропустила ни одной процедуры благодаря местным врачам.
Галина Бертенёва, жительница с. Ургалы:
«Врачи здесь очень внимательные. Они же все местные тут, поэтому всех знают. И сами даже говорят: не забывайте, приходите через полгода, опять систему нужно поставить для поддержания сердца».Дневной стационар рассчитан на 15 коек. Приём пациентов ведут терапевт, педиатр, работают зубной врач и лаборант для забора крови. Узких специалистов не хватает, говорят сотрудники. Да и само медучреждение проще снести, чем отремонтировать.
Регина Шамсиева, медсестра:
«Потолки старые, бывает, что подтёки случаются, полы скрипят. Здание старое, 1978 года постройки. Нам нужное новое, капитальное здание».Мечта почти трех тысяч ургалинцев осуществится в следующем году. По поручению Радия Хабирова в ближайшее время начнутся работы по проектированию медучреждения. Об этом во время приема граждан рассказали представители Минздрава. Параллельно решается и кадровый вопрос – в БГМУ учатся 33 студента из Белокатайского района. А вот льготными лекарствами сельчане будут обеспечены уже в ближайшее время.
Рафаэль Яппаров, первый заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан:
«Эта работа здесь также будет осуществляться. Раз в неделю препараты будут доставляться сюда в село, чтобы жителям не надо было ездить за ними в районный центр».Эта новость вызвала в зале всеобщее одобрение. После осадков доехать до райцентра весьма проблематично. Причина - в отсутствии асфальтированной дороги.
Зульфия Хусаинова, директор дома культуры с. Ургалы:
«Это у нас ещё зимняя дорога более-менее хорошая. А вот начнутся весна, лето, осень. Если лето будет дождливое как в прошлые года, мы опять не сможем выехать».За два часа ургалинцы задали чиновникам десятки вопросов. Большинство из них касались здравоохранения. Неудобство жители испытывают и из-за отсутствия отделения МФЦ.
Масхут Минигалин, глава администрации Белокатайского района:
«Ближайшее решение вопроса по МФЦ – мы здесь открывает территориальное обособленное структурное подразделение. Этот вопрос будет решен в течение месяца».В течение двух лет также будет решен вопрос газификации и водоснабжения нового микрорайона в Ургалах, где молодым и многодетным семьям выделяются участки для строительства. Свою помощь предложили и представители «Башавтотранса», которые тоже встретились с гражданами во время приёма.
Танзиля Абдрахманова, жительница с. Ургалы:
«Я должна ехать на шахматный турнир. Иногда я занимаю первые места. Но автобуса нет. Вот как доехать? Раньше был автобус, мы утром к 10 приезжали, я играла и обратно возвращалась».Ещё одна проблема, которую удалось решить во время приёма граждан, – это транспортное сообщение между селом Ургалы и районным центром. До Белокатая отсюда 50 километров. Единственный автобус перестал ходить в 2017 году, после того, как его водителя лишили прав. Местные власти пообещали запустить общественный транспорт в течение месяца.
Автор: Азат Садреев
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