В Башкирии предложили вводить штрафы за неявку на прием к врачу

Главный врач городской поликлиники № 1 в Уфе Динар Валиуллин предложил ввести обязательное денежное наказание для тех пациентов, которые записались на прием, однако не пришли. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ-Уфа». Ответственность за трату времени медиков, по мнению мужчины, необходимо установить в рамках отдельного законопроекта.



Примерно треть записей к докторам не подтверждается – пациенты просто не приходят на прием. Именно из-за этого возникает парадоксальная ситуация: свободных записей нет, а врач сидит без пациентов. Как считает Динар Валиуллин, такая мера ответственности, как денежный штраф, поможет исправить положение дел.



Башкирские депутаты поддержали главврача уфимской поликлиники № 1 и пообещали вернуться к обсуждению инициативы в феврале.



— Конечно, ответственность должна быть: и гражданская, и иная — может быть, материальная, — рассказал Салават Харрасов председатель профильного комитета Курултая Башкирии.