В Башкирии СМИ будут способствовать позитивному отношению общества к врачам

В Башкирии стартовала информационная кампания, призванная изменить отношение населения к врачам в лучшую сторону, а также сделать профессию медика более популярной.



О том, как это происходит, рассказал глава Агентства по печати и СМИ РБ Борис Мелкоедов. Так, организована серия публикаций о внимательных к пациентам и опытных врачах. Уже вышло около 200 публикаций, и работа будет продолжена, сообщает Новости Башкирии сегодня.



Радий Хабиров подчеркнул, что «создавать атмосферу позитивного отношения к медицинским работникам» и «показывать значимость их труда» сейчас очень важно. Напомним, ранее Хабиров отмечал, что именно медики являются настоящими современными героями и «солью» нации.



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