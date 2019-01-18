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В Башкирии СМИ будут способствовать позитивному отношению общества к врачам

Добавлено: 18.01.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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В Башкирии СМИ будут способствовать позитивному отношению общества к врачам

В Башкирии стартовала информационная кампания, призванная изменить отношение населения к врачам в лучшую сторону, а также сделать профессию медика более популярной.

О том, как это происходит, рассказал глава Агентства по печати и СМИ РБ Борис Мелкоедов. Так, организована серия публикаций о внимательных к пациентам и опытных врачах. Уже вышло около 200 публикаций, и работа будет продолжена, сообщает Новости Башкирии сегодня.

Радий Хабиров подчеркнул, что «создавать атмосферу позитивного отношения к медицинским работникам» и «показывать значимость их труда» сейчас очень важно. Напомним, ранее Хабиров отмечал, что именно медики являются настоящими современными героями и «солью» нации.

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