Радий Хабиров отметил низкую "онконастороженность" среди врачей
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Накануне в ходе правительственного «Здравчаса» исполняющий обязанности министра здравоохранения Башкортостана Максим Забелин отметил, что в республике сохраняется отрицательная динамика смертности от онкологических заболеваний.
Он подчеркнул, что главными способами переломить ситуацию остаются диспансеризация и профилактические осмотры, сообщает Новости Башкирии сегодня. Забелин отметил при этом, что нужно повышать уровень компетентности врачей в области диагностики онкологии – так называемую «онконастороженность».
«Выявляемость в первичном звене очень низкая. Мы понимаем, что эти заболевания требуют глубокой диагностики. Но используя термин «онконастороженность», можно зафиксировать, что она у нас недостаточна», – заявил руководитель республики Радий Хабиров.Он поручил решить вопрос повышения онконастороженности среди медиков.
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