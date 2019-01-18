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Уфимский НИИ глазных болезней проведет бесплатную диагностику и лечение зрения школьников

Добавлено: 18.01.19
Просмотров: 16
Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Уфа
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Уфимский НИИ глазных болезней проведет бесплатную диагностику и лечение зрения школьников

Уфимский научно-исследовательский институт глазных болезней впервые в России проводит обследование детей школьного возраста для выявления взаимосвязи  массового использования компьютерных технологий и мобильных устройств и развития у детей близорукости.

Исследование начнется 21 января, сообщает Новости Башкирии сегодня. Проводится оно бесплатно и включает в себя полный комплекс диагностических мероприятий на самом современном оборудовании. На обследование каждого школьника уходит примерно 2,5 часа. При выявлении заболеваний глаз пациент получит необходимую офтальмологическую помощь в Уфимском НИИ глазных болезней бесплатно.

В России почти 50% населения страдает близорукостью и с годами эта цифра только растет. Но массовых исследований проблемы воздействия мобильных устройств на зрение в стране не проводилось. 

На сегодняшний день запланировано обследование школьников Кировского района Уфы - первыми обследуемыми станут ученики школы № 14. Учителя школы и родители с энтузиазмом восприняли новость о проведении такого исследования.

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