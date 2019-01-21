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В Уфе 18 детей заразились стригущим лишаем

Добавлено: 21.01.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Уфа
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В Уфе 18 детей заразились стригущим лишаем

В столице Башкирии региональный Роспотребнадзор подтвердил информацию о том, что уже 18 детей заражены «стригущим лишаем». Единичные случаи зарегистрированы в Уфе и Уфимском районе, сообщили телеканалу «РБК-Уфа» в пресс-службе ведомства.

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Образовательные учреждения, в которые ходят зараженные дети, уже провели дезинфекцию помещений. В школах на месяц отменили кабинетную систему обучения. Заболевшие дети были изолированы, сообщает Новости Башкирии сегодня.

Известно, что лишай или микроспория – это заболевание, которое спровоцировано грибком. Он поражает кожу, волосы и ногти. Для быстрого выздоровления нужна изоляция, строгое соблюдение гигиены, а также активное лечение.

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