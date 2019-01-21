В Уфе 18 детей заразились стригущим лишаем
Комментарии (0)
В столице Башкирии региональный Роспотребнадзор подтвердил информацию о том, что уже 18 детей заражены «стригущим лишаем». Единичные случаи зарегистрированы в Уфе и Уфимском районе, сообщили телеканалу «РБК-Уфа» в пресс-службе ведомства.
Читайте также:Уфимский НИИ глазных болезней проведет бесплатную диагностику и лечение зрения школьников
Известно, что лишай или микроспория – это заболевание, которое спровоцировано грибком. Он поражает кожу, волосы и ногти. Для быстрого выздоровления нужна изоляция, строгое соблюдение гигиены, а также активное лечение.
Читайте также
Экономика
В Башкирии на строительство новых детских садов потратят более 4 млрд рублей
Потребитель
В Башкирии можно будет пожаловаться на плохие услуги такси
Общество
В Шаранском районе дети вынуждены ходить в школу по опасному мосту
Здравоохранение
Число заболевших корью в Башкирии увеличилось до 15 человек
Общество
В Башкирии зарегистрировано шесть случаев заболевания корью
Общество
В Уфе росгвардейцы спустились с крыши РДКБ в костюмах супергероев из комиксов
Общество / Здравоохранение
В столице Олимпийских игр-2018 зафиксирована вспышка птичьего гриппа
Общество
В Башкирии провели завершающую дезинфекцию из-за ящура