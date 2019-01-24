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Радий Хабиров поручил премировать врачей обнаруживших онкозаболевание на ранней стадии

Добавлено: 24.01.19
Просмотров: 98
Рубрика: Общество / Здравоохранение
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Радий Хабиров поручил премировать врачей обнаруживших онкозаболевание на ранней стадии

За обнаружение онкозаболевания на ранней стадии врачам будут выплачивать премии. Разработать такой механизм стимулирования поручил Радий Хабиров на часе здравоохранения в Доме Республики.

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Сейчас в Минздраве подсчитывают суммы возможных премий. Временно исполняющий обязанности Главы Башкортостана заявил, что это позволит не только сократить уровень смертности от онкологических заболеваний, но и будет способствовать повышению материального достатка работников здравоохранения.
Автор: Максим Окунев

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