Радий Хабиров поручил премировать врачей обнаруживших онкозаболевание на ранней стадии
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За обнаружение онкозаболевания на ранней стадии врачам будут выплачивать премии. Разработать такой механизм стимулирования поручил Радий Хабиров на часе здравоохранения в Доме Республики.
Автор: Максим Окунев
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