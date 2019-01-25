В Башкирии на обновление стоматологических кабинетов выделят 50 млн рублей

В 2019 году на обновление оборудования для стоматологических кабинетов планируют потратить порядка 50 млн рублей.



Как отметил и.о. министра здравоохранения Максим Забелин, для повышения качества предоставляемой населению стоматологической помощи необходимо обновить техническую базу. Он сообщил, что медучреждения нуждаются в трех новых компьютерных томографах и 769 единицах стоматологического оборудования.В связи с этим врио главы Башкирии Радий Хабиров на «Здравчасе» поручил подготовить соответствующую программу, по которой предполагается обновление оборудования для кабинетов зубных врачей в течение трех лет.