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В Башкирии на обновление стоматологических кабинетов выделят 50 млн рублей

Добавлено: 25.01.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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В Башкирии на обновление стоматологических кабинетов выделят 50 млн рублей

В 2019 году на обновление оборудования для стоматологических кабинетов планируют потратить порядка 50 млн рублей.

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Как отметил и.о. министра здравоохранения Максим Забелин, для повышения качества предоставляемой населению стоматологической помощи необходимо обновить техническую базу. Он сообщил, что медучреждения нуждаются в трех новых компьютерных томографах и 769 единицах стоматологического оборудования.

В связи с этим врио главы Башкирии Радий Хабиров на «Здравчасе» поручил подготовить соответствующую программу, по которой предполагается обновление оборудования для кабинетов зубных врачей в течение трех лет.

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