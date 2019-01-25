В Башкирии на обновление стоматологических кабинетов выделят 50 млн рублей
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В 2019 году на обновление оборудования для стоматологических кабинетов планируют потратить порядка 50 млн рублей.
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В связи с этим врио главы Башкирии Радий Хабиров на «Здравчасе» поручил подготовить соответствующую программу, по которой предполагается обновление оборудования для кабинетов зубных врачей в течение трех лет.
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