В школах Башкирии появятся стоматологические кабинеты
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Стоматологические кабинеты откроются в образовательных учреждениях, в которых обучаются больше 500 детей. Об этом сегодня в Абзелиловском районе заявил Радий Хабиров. По словам руководителя республики, программа будет профинансирована из бюджета, сообщает Новости Башкирии сегодня.
«Огромная трагедия, когда в пожарах гибнут дети, это большая боль и надо вместе продумать решения, как избежать повторения таких страшных случаев», — сказал Радий Хабиров.
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