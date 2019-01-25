В школах Башкирии появятся стоматологические кабинеты

Стоматологические кабинеты откроются в образовательных учреждениях, в которых обучаются больше 500 детей. Об этом сегодня в Абзелиловском районе заявил Радий Хабиров. По словам руководителя республики, программа будет профинансирована из бюджета, сообщает Новости Башкирии сегодня.



«Огромная трагедия, когда в пожарах гибнут дети, это большая боль и надо вместе продумать решения, как избежать повторения таких страшных случаев», — сказал Радий Хабиров.

Также врио Главы республики попросил глав сельских поселений обратить серьезное внимание на профилактику пожарной безопасности в сельских поселениях.