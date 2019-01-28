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В Башкирии на льготные лекарства для населения выделят более 2,6 млрд рублей

Добавлено: 28.01.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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В Башкирии на льготные лекарства для населения выделят более 2,6 млрд рублей

В 2019 году на льготное лекарственное обеспечение населения Башкирии при оказании им амбулаторно-поликлинической помощи предусмотрено свыше 2,6 млрд рублей. Из них 1 млрд 790 млн рублей выделят из республиканского бюджета, а 834 млн 500 тысяч рублей - из федерального бюджета, сообщает Новости Башкирии сегодня.

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Отметим, что по данным Пенсионного фонда, сегодня в регионе проживают 63 195 федеральных льготника и 461 763 человек, претендующих на лекарства из регионального бюджета. В этом году еще предполагается увеличение числа граждан, имеющих право на препараты за счет государства. Так, по сообщению и.о. министра здравоохранения Рафаэля Яппарова, более 334 тысяч человек, признанных инвалидами, в 2019 году будут получать медикаменты на льготных условиях.

Также глава ведомства упомянул о жителях с орфанными заболеваниями, для лечения которых дорогостоящие препараты также закупаются на бюджетные средства. Речь идет о семи высокозатратных нозологиях (гемофилия, муковисцидоз, гипофизарный нанизм, болезнь Гоше, злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянный склероз, лица после трансплантации органов и (или) тканей).

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