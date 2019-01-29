Команда офтальмологов во главе с Эрнстом Мулдашевым прибыла для оказания помощи в Сибай

Эрнст Мулдашев и другие специалисты будут принимать пациентов в Сибае без очереди. Об этом сегодня заявили в ходе рабочей поездки в Сибай.



Эрнст Мулдашев, российский хирург-офтальмолог:

- Кому из Сибая нужна помощь офтальмологов, будем принимать без очереди.



По словам замминистра здравоохранения РБ Динары Еникеевой, на сегодняшний день принято 5412 пациентов. До первого марта в Сибае будут работать более 35 врачей. В субботу и воскресенье больницы работают в усиленном режиме. 50 студентов Сибайского медколледжа работают как волонтеры, направляют больных к врачам. В Крым списки готовятся из 500 метровой зоны.Другие больные дети из Сибая и деревень будут отдыхать в санаториях Башкирии. Уже принято 371 заявление на лечение. На отдельном контроле находятся беременные женщины.Читайте также: жители Сибая потребовали застраховать их жизни, уволить мэра и чиновников города