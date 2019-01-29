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Команда офтальмологов во главе с Эрнстом Мулдашевым прибыла для оказания помощи в Сибай

Добавлено: 29.01.19
Просмотров: 38
Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Сибай
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Команда офтальмологов во главе с Эрнстом Мулдашевым прибыла для оказания помощи в Сибай

Эрнст Мулдашев и другие специалисты будут принимать пациентов в Сибае без очереди. Об этом сегодня заявили в ходе рабочей поездки в Сибай.

Эрнст Мулдашев, российский хирург-офтальмолог:
- Кому из Сибая нужна помощь офтальмологов, будем принимать без очереди.  

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По словам замминистра здравоохранения РБ Динары Еникеевой, на сегодняшний день принято 5412 пациентов. До первого марта в Сибае будут работать более 35 врачей. В субботу и воскресенье больницы работают в усиленном режиме. 50 студентов Сибайского медколледжа работают как волонтеры, направляют больных к врачам. В Крым списки готовятся из 500 метровой зоны.

Другие больные дети из Сибая и деревень будут отдыхать в санаториях Башкирии. Уже принято 371 заявление на лечение. На отдельном контроле находятся беременные женщины.

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