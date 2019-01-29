Команда офтальмологов во главе с Эрнстом Мулдашевым прибыла для оказания помощи в Сибай
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Эрнст Мулдашев и другие специалисты будут принимать пациентов в Сибае без очереди. Об этом сегодня заявили в ходе рабочей поездки в Сибай.
Эрнст Мулдашев, российский хирург-офтальмолог:
- Кому из Сибая нужна помощь офтальмологов, будем принимать без очереди.
Другие больные дети из Сибая и деревень будут отдыхать в санаториях Башкирии. Уже принято 371 заявление на лечение. На отдельном контроле находятся беременные женщины.
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