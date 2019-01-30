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В Башкирии определили, кто из детей в Сибае получит путевки в санатории

Добавлено: 30.01.19
Просмотров: 107
Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Сибай
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В Башкирии определили, кто из детей в Сибае получит путевки в санатории

Стало известно, кто из юных жителей Сибая получит путевки в санатории. Об этом накануне сообщили в пресс-службе правительства РБ.

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Отдохнуть в здравницах Крыма и Башкирии смогут дети в возрасте от 7 до 14 лет с легочными заболеваниями из деревень, расположенных возле тлеющего карьера, сообщает Новости Башкирии сегодня.

От жителей Сибая поступило 371 заявление. 222 обратившихся попросили для своих детей путевки в Крым, остальные – в санатории Башкирии. Последние еще точно не определены. Среди кандидатов названы «Талкас» и «Сакмар».

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