В Башкирии определили, кто из детей в Сибае получит путевки в санатории

Стало известно, кто из юных жителей Сибая получит путевки в санатории. Об этом накануне сообщили в пресс-службе правительства РБ.



Отдохнуть в здравницах Крыма и Башкирии смогут дети в возрасте от 7 до 14 лет с легочными заболеваниями из деревень, расположенных возле тлеющего карьера, сообщает Новости Башкирии сегодня От жителей Сибая поступило 371 заявление. 222 обратившихся попросили для своих детей путевки в Крым, остальные – в санатории Башкирии. Последние еще точно не определены. Среди кандидатов названы «Талкас» и «Сакмар».