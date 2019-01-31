В Дюртюлинском районе медицинский прием населения провели специалисты кардиоцентра

С целью проведения скрининга взрослого населения Дюртюлинского района 29 января состоялся выезд передвижного «Центра здоровья» Республиканского кардиоцентра в Сельскую участковую больницу с. Ангасяк, сообщает Новости Башкирии сегодня.



Выезд организован с целью выявления сердечно – сосудистых заболеваний и факторов риска их развития на ранних стадиях, снижения смертности от болезней системы кровообращения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РБ.Жители Дюртюлинского района получили консультацию врачей кардиологов Республиканского кардиоцентра, прошли ЭКГ и ЭХО КГ. Всего проконсультировано 63 человека, среди них были пациенты с впервые выявленной ИБС, повышенным артериальным давлением, нарушением ритма сердца. По результатам осмотра данные пациенты направлены на дополнительное обследование в РКЦ.