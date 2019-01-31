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В Дюртюлинском районе медицинский прием населения провели специалисты кардиоцентра

Добавлено: 31.01.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Дюртюлинский район
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В Дюртюлинском районе медицинский прием населения провели специалисты кардиоцентра

С целью проведения скрининга взрослого населения Дюртюлинского района 29 января состоялся выезд передвижного «Центра здоровья» Республиканского кардиоцентра в Сельскую участковую больницу с. Ангасяк, сообщает Новости Башкирии сегодня.

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Выезд организован с целью выявления сердечно – сосудистых заболеваний и факторов риска их развития на ранних стадиях, снижения смертности от болезней системы кровообращения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РБ.

Жители Дюртюлинского района получили консультацию врачей кардиологов Республиканского кардиоцентра, прошли ЭКГ и ЭХО КГ. Всего проконсультировано 63 человека, среди них были пациенты с впервые выявленной ИБС, повышенным артериальным давлением, нарушением ритма сердца. По результатам осмотра данные пациенты направлены на дополнительное обследование в РКЦ.

Происшествия: в Дюртюлинском районе в ДТП попали сразу 4 большегруза 

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