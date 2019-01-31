Минздрав Башкирии покинули два заместителя: Рита Валеева и Юлия Кофанова

В Минздраве Башкирии вновь кадровые перестановки. Должность заместителя министра покинула Рита Валеева – эту новость официально подтвердили в ведомстве. Юлия Кофанова перешла на новую работу, но эту отставку пока не комментируют.



Слухи о том, что 53-летняя Рита Валеева, курирующая вопросы детства и родовспоможения, покидает Минздрав «по собственному желанию», появились в СМИ около трех недель назад, но не получили подтверждения. Сегодня стало известно, что Рита Наилевна 28 января все же оставила должность. Из списка заместителей на сайте министерства ее данные уже удалены.Рита Валеева заняла пост замминистра в конце февраля 2018 года. До этого в течение трех лет она работала на должности начмеда городской детской больницы № 17 города Уфы. В ее послужном списке – 10 лет работы в минздраве Башкирии, в том числе в статусе главного внештатного педиатра.В свое время с приходом Риты Валеевой в Минздрав связывали серьезные надежды на то, что удастся переломить негативную тенденцию роста младенческой смертности. По этим показателям в 2017 году Башкирия стала лидером ПФО: в республике умерло около 300 младенцев в возрасте до года. По итогам 2018 года удалось добиться некоторого снижения.По некоторым данным, последующая карьера Риты Валеевой может быть связана с клиникой БГМУ, где она может занять должность заместителя главного врача по родовспоможению и детству.Отставка Юлии Кофановой пока не комментируется, на сайте минздрава она пока значится как заместитель министра. Но на заседании Госсобрания республики, которое прошло 31 января, Юлия Анатольевна была представлена как директор республиканского ФОМС и зачитала перед депутатами доклад о деятельности фонда.49-летняя Юлия Кофанова была назначена на пост замминистра в декабре 2017 года. В ее послужном списке – работа в Отделенческой больнице ст. Уфа, узловой больнице Демы. С 2010 года работала главным врачом уфимских поликлиник № 43 и № 47.