В Башкирии после тяжелых операций на сердце пациентам будут бесплатно выдавать необходимые лекарства
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На совещании «Здравчас», которое провел врио Главы Башкирии Радий Хабиров, обсудили инициативу по бесплатному обеспечению лекарствами пациентов после перенесенных тяжелых операций на сердце и сосудах. Подобный опыт ранее внедрялся в других регионах. Как сообщила главный кардиолог Минздрава РБ Ирина Николаева, после хирургического вмешательства для предотвращения осложнений пациентам необходимо в течение года принимать специальные препараты.
По предварительным оценкам, на эти цели потребуется около 120 млн рублей в год. Решение вопроса планируется во втором полугодии.
По данным и.о. главы регионального Минздрава Максима Забелина, за последние пять лет смертность от болезней системы кровообращения в республике показывает тенденцию к снижению. Показатель снизился с 601 на 100 тысяч населения в 2013 году до 509 в 2017 году. Однако в прошлом году смертность от сердечно-сосудистых заболеваний повысилась, при том, что смертность от инфаркта миокарда достигла минимального значения за пять лет, снизившись на 11%.
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