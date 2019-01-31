В Башкирии после тяжелых операций на сердце пациентам будут бесплатно выдавать необходимые лекарства

На совещании «Здравчас», которое провел врио Главы Башкирии Радий Хабиров, обсудили инициативу по бесплатному обеспечению лекарствами пациентов после перенесенных тяжелых операций на сердце и сосудах. Подобный опыт ранее внедрялся в других регионах. Как сообщила главный кардиолог Минздрава РБ Ирина Николаева, после хирургического вмешательства для предотвращения осложнений пациентам необходимо в течение года принимать специальные препараты.



– Некоторые пациенты не придерживаются рекомендаций врача. Бесплатное обеспечение пациентов необходимыми препаратами и регулярный их прием после операции позволят снизить летальность и риск осложнений, - сказала Ирина Николаева.По предварительным оценкам, на эти цели потребуется около 120 млн рублей в год. Решение вопроса планируется во втором полугодии.По данным и.о. главы регионального Минздрава Максима Забелина, за последние пять лет смертность от болезней системы кровообращения в республике показывает тенденцию к снижению. Показатель снизился с 601 на 100 тысяч населения в 2013 году до 509 в 2017 году. Однако в прошлом году смертность от сердечно-сосудистых заболеваний повысилась, при том, что смертность от инфаркта миокарда достигла минимального значения за пять лет, снизившись на 11%.