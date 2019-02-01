Жители Башкирии пожаловались Хабирову на врачей, которые заставляют покупать бесплатные лекарства
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Врио Главы Башкирии Радий Хабиров на совещании «Здравчас» распорядился жестко пресекать случаи, когда врачи заставляют пациентов самостоятельно покупать лекарства, которые должны предоставляться бесплатно. По его словам, к нему часто обращаются с жалобами на нехватку в больницах обычных медикаментов и расходных материалов.
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