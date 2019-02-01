Жители Башкирии пожаловались Хабирову на врачей, которые заставляют покупать бесплатные лекарства

Врио Главы Башкирии Радий Хабиров на совещании «Здравчас» распорядился жестко пресекать случаи, когда врачи заставляют пациентов самостоятельно покупать лекарства, которые должны предоставляться бесплатно. По его словам, к нему часто обращаются с жалобами на нехватку в больницах обычных медикаментов и расходных материалов.

Согласно сообщению и.о. главы регионального Минздрава Максима Забелина, организация обеспечения препаратами проходит по двум направлениям. Первое – это лечение в больницах, клиниках и других медучреждениях, которое осуществляется бесплатно за счет средств ОМС, федерального и республиканского бюджетов, а также внебюджетных источников. В прошлом году на эти цели в совокупности было направлено 7,3 млрд рублей.Второе – обеспечение медикаментами при оказании амбулаторно-поликлинической помощи. Дорогие лекарства для лечения больных по высокозатратным нозологиям закупаются централизованно Минздравом РФ. Помимо этого, для обеспечения федеральных льготников на 2019 год выделено 840 млн рублей, для региональных – 1,8 млрд рублей.– В числе основных проблем – недостаточность финансирования, длительность проведения конкурсных процедур, нарушение поставщиками условий поставок и т.д. Решением вопроса являются увеличение финансирования и централизация закупок путём определения единого фармоператора, - говорится в сообщении.