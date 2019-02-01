Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Жители Башкирии пожаловались Хабирову на врачей, которые заставляют покупать бесплатные лекарства

Жители Башкирии пожаловались Хабирову на врачей, которые заставляют покупать бесплатные лекарства

Добавлено: 01.02.19
Просмотров: 112
Рубрика: Общество / Здравоохранение
Комментарии (0)
Жители Башкирии пожаловались Хабирову на врачей, которые заставляют покупать бесплатные лекарства

Врио Главы Башкирии Радий Хабиров на совещании «Здравчас» распорядился жестко пресекать случаи, когда врачи заставляют пациентов самостоятельно покупать лекарства, которые должны предоставляться бесплатно. По его словам, к нему часто обращаются с жалобами на нехватку в больницах обычных медикаментов и расходных материалов. 

В Башкирии после тяжелых операций на сердце пациентам будут бесплатно выдавать необходимые лекарства

Читайте также:

В Башкирии после тяжелых операций на сердце пациентам будут бесплатно выдавать необходимые лекарства
Согласно сообщению и.о. главы регионального Минздрава Максима Забелина, организация обеспечения препаратами проходит по двум направлениям. Первое – это лечение в больницах, клиниках и других медучреждениях, которое осуществляется бесплатно за счет средств ОМС, федерального и республиканского бюджетов, а также внебюджетных источников. В прошлом году на эти цели в совокупности было направлено 7,3 млрд рублей. 
Второе – обеспечение медикаментами при оказании амбулаторно-поликлинической помощи. Дорогие лекарства для лечения больных по высокозатратным нозологиям закупаются централизованно Минздравом РФ. Помимо этого, для обеспечения федеральных льготников на 2019 год выделено 840 млн рублей, для региональных – 1,8 млрд рублей. 
– В числе основных проблем – недостаточность финансирования, длительность проведения конкурсных процедур, нарушение поставщиками условий поставок и т.д. Решением вопроса являются увеличение финансирования и централизация закупок путём определения единого фармоператора, - говорится в сообщении. 

Читайте также: Минздрав Башкирии покинули два заместителя: Рита Валеева и Юлия Кофанова 

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также
В Башкирии после тяжелых операций на сердце пациентам будут бесплатно выдавать необходимые лекарства
Здравоохранение
В Башкирии после тяжелых операций на сердце пациентам будут бесплатно выдавать необходимые лекарства
В Башкирии на льготные лекарства для населения выделят более 2,6 млрд рублей
Здравоохранение
В Башкирии на льготные лекарства для населения выделят более 2,6 млрд рублей
Пенсионеры из Благовещенска обратились с криком души к Радию Хабирову
Общество
Пенсионеры из Благовещенска обратились с криком души к Радию Хабирову
Радий Хабиров: "Обращения интернет-пользователей являются показателем проблем здравоохранения"
Здравоохранение
Радий Хабиров: "Обращения интернет-пользователей являются показателем проблем здравоохранения"
В Бирске жительница не могла получить лекарства от редкой тяжелой болезни
Человек и закон
В Бирске жительница не могла получить лекарства от редкой тяжелой болезни
Почему больные дети в Башкирии не могут получить бесплатные лекарства
Здравоохранение
Почему больные дети в Башкирии не могут получить бесплатные лекарства
В Нефтекамске пенсионерка не могла получить положенные ей лекарства
Человек и закон
В Нефтекамске пенсионерка не могла получить положенные ей лекарства
В среднем жители Башкирии обращаются к врачам девять раз в год — Башстат
Общество
В среднем жители Башкирии обращаются к врачам девять раз в год — Башстат
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: