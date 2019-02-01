НИИ глазных болезней бесплатно проведет лечение в районах и городах Башкирии
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Уфимский НИИ глазных болезней начал программу по проведению бесплатного хирургического лечения пациентов в городах и районах. Соответствующее поручение дал и.о. министра здравоохранения республики Максим Забелин. Выезды проведут в Сибай, Стерлитамак, Белорецк, Белебей, Мелеуз, Янаул, Туймазы, Ишимбай, Учалы и Салаватский район. Лечение коснется не только жителей этих населенных пунктов, но и близлежащих районов.
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Так, 28-29 января специалисты прооперировали 50 человек в Малоязовской ЦРБ. Следующие 2 дня офтальмохирург института провел в операционной Белебеевской ЦРБ. С 4 по 8 февраля врачи НИИ будут находиться в Стерлитамаке, о последующих выездах жители районов узнают заранее через местные СМИ.
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