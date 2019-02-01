НИИ глазных болезней бесплатно проведет лечение в районах и городах Башкирии

Уфимский НИИ глазных болезней начал программу по проведению бесплатного хирургического лечения пациентов в городах и районах. Соответствующее поручение дал и.о. министра здравоохранения республики Максим Забелин. Выезды проведут в Сибай, Стерлитамак, Белорецк, Белебей, Мелеуз, Янаул, Туймазы, Ишимбай, Учалы и Салаватский район. Лечение коснется не только жителей этих населенных пунктов, но и близлежащих районов.



– Главная цель программы – оказание офтальмологической хирургической помощи жителям районов и городов на местах, приближение высоких технологий в офтальмохирургии для жителей отдаленных районов. Теперь жителям республики не будет необходимости выезжать на дальние расстояния, к примеру, в города Уфа, Оренбург, Ижевск, Чебоксары и другие - ведущие офтальмохирурги института сами к ним приедут и прооперируют, - говорится в сообщении Минздрава РБ.Так, 28-29 января специалисты прооперировали 50 человек в Малоязовской ЦРБ. Следующие 2 дня офтальмохирург института провел в операционной Белебеевской ЦРБ. С 4 по 8 февраля врачи НИИ будут находиться в Стерлитамаке, о последующих выездах жители районов узнают заранее через местные СМИ.