В Уфе возведут новый корпус хирургического отделения кардиологического центра
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Помимо масштабных ремонтных работ предусмотрено строительство дополнительного хирургического корпуса. Об этом сегодня на пресс-завтраке "Коммерсанта" заявил исполняющий обязанности министра Республики Башкортостан Максим Забелин.
«Будет построено здание, будет проведена замена и реконструкция соответствующего оборудования и будут новые компетенции. Цель - сделать более доступной медицинскую помощь для наших граждан. В первую очередь детей, подростков и взрослого населения», - говорит и.о. министра здравоохранения РБ Максим Забелин.
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