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В Уфе возведут новый корпус хирургического отделения кардиологического центра

Добавлено: 01.02.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Уфа
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В Уфе возведут новый корпус хирургического отделения кардиологического центра

Помимо масштабных ремонтных работ предусмотрено строительство дополнительного хирургического корпуса. Об этом сегодня на пресс-завтраке "Коммерсанта" заявил исполняющий обязанности министра Республики Башкортостан Максим Забелин.

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К столетию республики в Башкортостане запущено строительство и реконструкция многих важнейших объектов: школ, больниц, спортивных и образовательных центров. Не обойдут стороной обновления и кардиологический центр. Планы по этому объекту глобальные - масштабный капитальный ремонт и возведение нового корпуса хирургического отделения. О его необходимости уже давно заявляют в управлении кардиоцентра. Для этого уже поданы соответствующие заявки в бюджет республики и подготовлен проект. 5 миллиардов рублей - таков примерный объем ассигнования на реконструкцию.
«Будет построено здание, будет проведена замена и реконструкция соответствующего оборудования и будут новые компетенции. Цель - сделать более доступной медицинскую помощь для наших граждан. В первую очередь детей, подростков и взрослого населения», - говорит и.о. министра здравоохранения РБ Максим Забелин.
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