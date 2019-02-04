В Башкирии откроют 13 центров онкологической амбулаторной помощи
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На территории Башкирии за 3 года планируется открыть 13 центров онкологической амбулаторной помощи. Об этом сегодня главврач республиканского онкодиспансера Руслан Султанов сообщил на пресс-конференции, приуроченной к Всемирному дню борьбы против рака. По его словам, 4 из них откроют в Уфе, остальные – в других городах республики.
В течение этого года центры откроют в Нефтекамске, Октябрьском, Кумертау и на базе Республиканского клинического онкологического диспансера в Уфе. Предполагается, что работа амбулаторий поможет сократить сроки диагностики онкозаболеваний и получить лекарственную терапию максимально приближенно к месту проживания.
Напомним, в республике на программу «Борьба с онкологическими заболеваниями» выделят около 5 млрд рублей, около 25% средств направят из регионального бюджета. На эти средства запланировано приобретение современного оборудования для оснащения онкоцентров и отделений. Часть средств направлена на завершение строительства палатного корпуса республиканского онкологического диспансера.
Добавим, что в Башкирии онкология занимает второе место по смертности после болезней системы кровообращения и сосудов, по данным в региональном Минздраве. В республике количество смертей от онкозаболеваний увеличилось на 6,9%, этот показатель является третьим по стране.
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