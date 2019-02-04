В Башкирии откроют 13 центров онкологической амбулаторной помощи

На территории Башкирии за 3 года планируется открыть 13 центров онкологической амбулаторной помощи. Об этом сегодня главврач республиканского онкодиспансера Руслан Султанов сообщил на пресс-конференции, приуроченной к Всемирному дню борьбы против рака. По его словам, 4 из них откроют в Уфе, остальные – в других городах республики.



– Новые центры амбулаторной помощи будут создаваться на базе ранее существовавших межмуниципальных медицинских онкологических центров, что позволит охватить медицинским обслуживанием всю территорию республики, - подчеркнул онколог.В течение этого года центры откроют в Нефтекамске, Октябрьском, Кумертау и на базе Республиканского клинического онкологического диспансера в Уфе. Предполагается, что работа амбулаторий поможет сократить сроки диагностики онкозаболеваний и получить лекарственную терапию максимально приближенно к месту проживания. Напомним , в республике на программу «Борьба с онкологическими заболеваниями» выделят около 5 млрд рублей, около 25% средств направят из регионального бюджета. На эти средства запланировано приобретение современного оборудования для оснащения онкоцентров и отделений. Часть средств направлена на завершение строительства палатного корпуса республиканского онкологического диспансера.Добавим, что в Башкирии онкология занимает второе место по смертности после болезней системы кровообращения и сосудов, по данным в региональном Минздраве. В республике количество смертей от онкозаболеваний увеличилось на 6,9%, этот показатель является третьим по стране.