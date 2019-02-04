В Башкирии на борьбу с онкозаболеваниями выделено около 5 млрд рублей
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В Башкирии на программу «Борьба с онкологическими заболеваниями» выделят около 5 млрд рублей, около 25% средств направят из регионального бюджета. Об этом сегодня главврач республиканского онкодиспансера Руслан Султанов сообщил на пресс-конференции, приуроченной к Всемирному дню борьбы против рака.
Часть средств направлена на завершение строительства палатного корпуса республиканского онкологического диспансера, который рассчитан на 240 мест.
Напомним, сейчас в России на онкологическом учете состоит 3,63 млн человек. В Башкирии онкология занимает второе место по смертности после болезней системы кровообращения и сосудов, по данным в региональном Минздраве. В республике количество смертей от онкозаболеваний увеличилось на 6,9%, этот показатель является третьим по стране.
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