В Башкирии на борьбу с онкозаболеваниями выделено около 5 млрд рублей

В Башкирии на программу «Борьба с онкологическими заболеваниями» выделят около 5 млрд рублей, около 25% средств направят из регионального бюджета. Об этом сегодня главврач республиканского онкодиспансера Руслан Султанов сообщил на пресс-конференции, приуроченной к Всемирному дню борьбы против рака.



– В рамках реализации регионального компонента программы запланировано приобретение современного оборудования для оснащения онкоцентров и отделений. Дополнительное оборудование позволит максимально быстро диагностировать опухолевые процессы и своевременно начать лечение, - отметил внештатный онколог Минздрава РБ.Часть средств направлена на завершение строительства палатного корпуса республиканского онкологического диспансера, который рассчитан на 240 мест.Напомним, сейчас в России на онкологическом учете состоит 3,63 млн человек. В Башкирии онкология занимает второе место по смертности после болезней системы кровообращения и сосудов, по данным в региональном Минздраве. В республике количество смертей от онкозаболеваний увеличилось на 6,9%, этот показатель является третьим по стране.