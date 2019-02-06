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88% процентов школьников Башкирии страдают кариесом

Добавлено: 06.02.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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88% процентов школьников Башкирии страдают кариесом

Распространенность кариеса постоянных зубов у школьников Башкирии составляет 88%, временных зубов — 65%, болезней пародонта (дёсен) — 82%. Такие цифры приводит Минздрав РБ по данным школьных стоматологов.

В школах Башкирии появятся стоматологические кабинеты

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В школах Башкирии появятся стоматологические кабинеты
В республике работают 1318 школ (в них обучаются порядка 468 тысяч школьников), из них стоматологические кабинеты есть в 152-х (в 120 городских, в 32 сельских).

В ходе I образовательного форума «Взлетай!» врио главы Башкирии Радий Хабиров инициировал внедрение в школьное образование одноименного проекта. Одна из программ которого — «Здоровая улыбка», подразумевает развитие сети стоматологических школьных кабинетов.

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