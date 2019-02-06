88% процентов школьников Башкирии страдают кариесом
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Распространенность кариеса постоянных зубов у школьников Башкирии составляет 88%, временных зубов — 65%, болезней пародонта (дёсен) — 82%. Такие цифры приводит Минздрав РБ по данным школьных стоматологов.
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В ходе I образовательного форума «Взлетай!» врио главы Башкирии Радий Хабиров инициировал внедрение в школьное образование одноименного проекта. Одна из программ которого — «Здоровая улыбка», подразумевает развитие сети стоматологических школьных кабинетов.
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