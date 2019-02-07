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В Башкирии обсудили проблемы организации скорой медпомощи

Добавлено: 07.02.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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В Башкирии обсудили проблемы организации скорой медпомощи

Совещание в формате «Здравчаса», проводимое врио главы Башкирии Радием Хабировым, сегодня было посвящено проблемам службы скорой медицинской помощи. По данным Минздрава РБ, в республике работают 305 бригад скорой помощи. При этом в семи районах работает только одна бригада в смену (в Белокатайском, Ермекеевском, Зилаирском, Кигинском, Стерлибашевском, Федоровском, Шаранском), в 14-и районах — по две бригады в смену.

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Для исправления этой ситуации проводится централизация служб скорой медицинской помощи: «слабые» отделения присоединяются к крупным — в городах или райцентрах. Так, скорая помощь Нефтекамска объединила службы Агидели и Краснокамского района. В отделение скорой помощи Дуванского района влились службы Кигинского, Белокатайского, Мечетлинского, Салаватского районов.

По республике укомплектованность станций скорой помощи врачами составляет 54%, фельдшерами — 79%.

Автопарк службы состоит из 504 машин, из которых 140 изношены на 100%. Общий износ автопарка составляет 67%. В 2018 году республика закупила 225 санитарных машин. На данный момент есть потребность в замене 100 – 140 единиц транспорта, в связи с чем в Минздрав РФ направлен заказ на 60 машин.

С 2012 года в скорой помощи применяется аутсорсинг, сейчас по договору работают 83 машины (55 в Уфе, 24 в Стерлитамаке, 4 в Бирске). В целом по стране складывается тенденция отказываться от аренды санитарных машин, отметил и.о. министра здравоохранения Максим Забелин.

Один из критериев хорошей работы скорой помощи — доезд до пациента за время до 20 минут. Выполнять этот показатель мешает удаленность некоторых поселков и плохое состояние дорог в сельской местности. Несмотря на все сложности, служба доезжает до мест ДТП за 20 минут в более 97% случаев . Другой важный показатель — оказание помощи при инсульте процедурой тромболизиса (растворение тромба) в объеме 25%. Этот показатель также выполняется в указанной доле.

В регионе совершенствуется диспетчерская служба скорой помощи. К 2019 году завершено техническое переоснащение, что позволит круглосуточно мониторить работу всех бригад, создать объединенную информационную систему для всех медучреждений региона.

Труд работников экстренных медицинских служб высоко отметил Радий Хабиров: «97,5% доездов за 20 минут на спасение жизни — это выдающийся результат. Я восхищаюсь вами. Медики скорой помощи находятся на передовой вместе с пожарными и спасателями, у них действительно опасная работа», — отметил он, выразив желание при случае встретиться и пообщаться с работниками скорой помощи.

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