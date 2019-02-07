В Башкирии автомобили скорой помощи изношены на 67 процентов

В Башкирии износ машин скорой помощи составил 67%. Как сообщили в Минздраве РБ, из 540 автомобилей 140 исчерпали свой срок службы на все 100%.

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В прошлом году Башкирия закупила 225 новых машин, но обновить весь автопарк пока не получается. Несмотря на это, медики укладываются в норматив – в 97,28% случаев скорая приезжает на вызов в течение 20 минут.Добавим, что всего в регионе работает 57 подстанции и отделений СМП. Экстренную помощь населению оказывают 307 бригад.