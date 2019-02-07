В Башкирии автомобили скорой помощи изношены на 67 процентов
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В Башкирии износ машин скорой помощи составил 67%. Как сообщили в Минздраве РБ, из 540 автомобилей 140 исчерпали свой срок службы на все 100%.
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Добавим, что всего в регионе работает 57 подстанции и отделений СМП. Экстренную помощь населению оказывают 307 бригад.
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