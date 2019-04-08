Регоператоры Башкирии объяснили, что делать если пришли неверные квитанции за вывоз ТКО
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В середине апреля жители Башкирии получат квитанции за вывоз мусора за март. Несмотря на то, что большинство обращений в регоператор по поводу некорректных начислений уже обработано, в мартовских «платежках» еще могут повториться неверные данные, сообщает сайт Newsbash.ru.
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К тому же, многие жаловались на то, что получили «платежки» за февраль с начислениями долгов за январь, хотя собственник уже оплачивал услугу. Гендиректор ООО РО «Эко-Сити» Семён Земсков эту ситуацию пояснил так:
«Такое возможно, если средства поступили на счёт позже последнего дня месяца, в течение которого пришла квитанция».Например, если за февраль было оплачено до 31 марта, то оплата будет учтена и в следующей квитанции будет указана сумма только за один месяц - март. Если же оплату произвели после 31 числа, то в апрельскую квитанцию будет включена сумма с мартовской квитанции и сумма за апрель, но оплачивать нужно сумму только за март. Если же собственник жилья не направлял регоператору актуальные сведения для корректировки данных, то необходимо сфотографировать или отсканировать паспорт собственника жилья, справку о составе семьи или временной регистрации. Направить эти фото по почте abonent-fl@roecocity.ru, указав в письме свой адрес, ФИО и что необходимо исправить в квитанции. Документы принимают также в офисах Башэлектросбыта. Также копии этих же документов можно отправить «Почтой России» по адресу: 453124 г. Стерлитамак, ул. Мира, д. 18, каб. 4-6.
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