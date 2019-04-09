В Стерлитамаке появились два новых остановочных павильона
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На прошлой неделе в городе установили новые остановочные павильоны на автовокзале, на западной стороне Стерлитамакского филиала Уфимского колледжа индустрии питания и сервиса (бывший ПЛ-134) на улице Артёма, а также на железнодорожном вокзале, сообщает сайт Newsbash.ru.
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