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В Стерлитамаке появились два новых остановочных павильона

Добавлено: 09.04.19
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Рубрика: Общество / ЖКХ
Теги: Стерлитамакский район
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В Стерлитамаке появились два новых остановочных павильона

На прошлой неделе в городе установили новые остановочные павильоны на автовокзале, на западной стороне Стерлитамакского филиала Уфимского колледжа индустрии питания и сервиса (бывший ПЛ-134) на улице Артёма, а также на железнодорожном вокзале, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Стерлитамаке смонтировали "умную остановку"

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Умную остановку «Гостиница «Ашкадар», которую установили в феврале, дооснастили электронным табло с расписанием общественного транспорта. Пока табло работает в тестовом режиме. В ближайшее время смонтируют остановку «ДК «Сода» с западной стороны по ул. Социалистической.

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