В Стерлитамаке появились два новых остановочных павильона

На прошлой неделе в городе установили новые остановочные павильоны на автовокзале, на западной стороне Стерлитамакского филиала Уфимского колледжа индустрии питания и сервиса (бывший ПЛ-134) на улице Артёма, а также на железнодорожном вокзале, сообщает сайт Newsbash.ru.



Умную остановку «Гостиница «Ашкадар», которую установили в феврале, дооснастили электронным табло с расписанием общественного транспорта. Пока табло работает в тестовом режиме. В ближайшее время смонтируют остановку «ДК «Сода» с западной стороны по ул. Социалистической.