В Башкирии лучший многоквартирный дом получит 100 тыс. рублей
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Жители Башкирии могут получить денежные премии в размере 100 тысяч рублей. Для этого нужно заявиться на республиканский конкурс «Лучший многоквартирный дом» по итогам 2018 года, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Участниками конкурса не могут быть многоквартирные дома, которым меньше трех лет, а также дома-победители конкурса в течение последних трех лет.
Победителей определит конкурсная комиссия, состоящая из руководителей Министерства жилищно-коммунального хозяйства республики, Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору, представителей администраций муниципальных образований республики, регионального Центра Общественного контроля в сфере ЖКХ, профсоюза работников ЖКХ.
А теперь о самом главном — на что могут быть потрачены деньги?
Призовой фонд должен быть направлен на содержание многоквартирного дома и земельного участка, входящего в состав общего имущества этого дома. 10 процентов от суммы в качестве премии могут получить председатель совета многоквартирного дома или председатель правления ТСЖ. Но прежде такое решение должны принять собственники на общем собрании.
С подачей заявок нужно поторопиться. Прием заявок завершается 15 апреля.
Дополнительную информацию по участию в конкурсе можно получить по телефону: (347) 218-00-27.
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