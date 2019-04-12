В Башкирии лучший многоквартирный дом получит 100 тыс. рублей

Жители Башкирии могут получить денежные премии в размере 100 тысяч рублей. Для этого нужно заявиться на республиканский конкурс «Лучший многоквартирный дом» по итогам 2018 года, сообщает сайт Newsbash.ru.



В конкурсе могут участвовать многоквартирные дома, в которых выбран и реализован один из способов управления в соответствии с ЖК РФ (выбрана управляющая компания, создано ТСЖ или осуществляется непосредственное управление) и которые соответствуют определенным критериям, уточнили в пресс-службе правительства республики.Участниками конкурса не могут быть многоквартирные дома, которым меньше трех лет, а также дома-победители конкурса в течение последних трех лет.Победителей определит конкурсная комиссия, состоящая из руководителей Министерства жилищно-коммунального хозяйства республики, Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору, представителей администраций муниципальных образований республики, регионального Центра Общественного контроля в сфере ЖКХ, профсоюза работников ЖКХ.А теперь о самом главном — на что могут быть потрачены деньги?Призовой фонд должен быть направлен на содержание многоквартирного дома и земельного участка, входящего в состав общего имущества этого дома. 10 процентов от суммы в качестве премии могут получить председатель совета многоквартирного дома или председатель правления ТСЖ. Но прежде такое решение должны принять собственники на общем собрании.С подачей заявок нужно поторопиться. Прием заявок завершается 15 апреля.Дополнительную информацию по участию в конкурсе можно получить по телефону: (347) 218-00-27.