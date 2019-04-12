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В Башкирии лучший многоквартирный дом получит 100 тыс. рублей

Добавлено: 12.04.19
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Рубрика: Общество / ЖКХ
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В Башкирии лучший многоквартирный дом получит 100 тыс. рублей

Жители Башкирии могут получить денежные премии в размере 100 тысяч рублей. Для этого нужно заявиться на республиканский конкурс «Лучший многоквартирный дом» по итогам 2018 года, сообщает сайт Newsbash.ru.

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В конкурсе могут участвовать многоквартирные дома, в которых выбран и реализован один из способов управления в соответствии с ЖК РФ (выбрана управляющая компания, создано ТСЖ или осуществляется непосредственное управление) и которые соответствуют определенным критериям, уточнили в пресс-службе правительства республики.

Участниками конкурса не могут быть многоквартирные дома, которым меньше трех лет, а также дома-победители конкурса в течение последних трех лет.

Победителей определит конкурсная комиссия, состоящая из руководителей Министерства жилищно-коммунального хозяйства республики, Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору, представителей администраций муниципальных образований республики, регионального Центра Общественного контроля в сфере ЖКХ, профсоюза работников ЖКХ.

А теперь о самом главном — на что могут быть потрачены деньги?

Призовой фонд должен быть направлен на содержание многоквартирного дома и земельного участка, входящего в состав общего имущества этого дома. 10 процентов от суммы в качестве премии могут получить председатель совета многоквартирного дома или председатель правления ТСЖ. Но прежде такое решение должны принять собственники на общем собрании.

С подачей заявок нужно поторопиться. Прием заявок завершается 15 апреля.

Дополнительную информацию по участию в конкурсе можно получить по телефону: (347) 218-00-27.

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