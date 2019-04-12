В отдаленные районы Башкирии отправится партия новых мусоровозов

В Башкирии в отдаленные районы республики, откуда раньше централизованно не вывозились отходы, заедут новые мусоровозы. На приобретение шести грузовиков ушло более 60 млн рублей вложений, сообщает сайт Newsbash.ru.



Как сообщают в пресс-службе регоператора «Эко-Сити», три автомобиля уже приступили к работе в пяти отдалённых районах республики. Два КамАЗа забирают ТКО из Хайбуллинского и Абзелиловского районов. Один мусоровоз IVECO вывозит мусор из Кугарчинского, Зианчуринского, Зилаирского районов.15 апреля в Федоровский и Белорецкий районы заедут еще три современных мусоровоза КамАЗ и IVECO. Они же будут вывозить отходы после субботников в Бурзянском и Стерлитамакском районах, пояснили в пресс-службе.