В отдаленные районы Башкирии отправится партия новых мусоровозов
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В Башкирии в отдаленные районы республики, откуда раньше централизованно не вывозились отходы, заедут новые мусоровозы. На приобретение шести грузовиков ушло более 60 млн рублей вложений, сообщает сайт Newsbash.ru.
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