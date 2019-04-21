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Коммунальщики Уфы опробовали новый ручной пылесос

Добавлено: 21.04.19
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Рубрика: Общество / ЖКХ
Теги: Уфа
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Коммунальщики Уфы опробовали новый ручной пылесос

В Октябрьском районе Уфы протестировали новый пылесос. Машина для уборки пыли появилась совсем недавно в арсенале муниципального учреждения по благоустройству. Об этом сообщила Администрация башкирской столицы.

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Коммунальщики оценили все достоинства компактного ручного пылесоса. Одним из плюсов является то, что машина тщательно выметает мусор даже из углов и не поднимает пыли. Благодаря этой технике освежились тротуары и улицы по улице Шафиева, а также площадь им. Ленина, сообщает сайт Newsbash.ru.

Виктор Ковалец, директор МБУ по благоустройству:
Остались довольны результатом первого рабочего дня. Техника маневренная, легко управляемая, хорошо убирает пыль, песок и смет. 
Фотография: Администрация Уфы

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