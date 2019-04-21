Коммунальщики Уфы опробовали новый ручной пылесос
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В Октябрьском районе Уфы протестировали новый пылесос. Машина для уборки пыли появилась совсем недавно в арсенале муниципального учреждения по благоустройству. Об этом сообщила Администрация башкирской столицы.
Виктор Ковалец, директор МБУ по благоустройству:
Остались довольны результатом первого рабочего дня. Техника маневренная, легко управляемая, хорошо убирает пыль, песок и смет.Фотография: Администрация Уфы
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