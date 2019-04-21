Коммунальщики Уфы опробовали новый ручной пылесос

В Октябрьском районе Уфы протестировали новый пылесос. Машина для уборки пыли появилась совсем недавно в арсенале муниципального учреждения по благоустройству. Об этом сообщила Администрация башкирской столицы.



Остались довольны результатом первого рабочего дня. Техника маневренная, легко управляемая, хорошо убирает пыль, песок и смет.