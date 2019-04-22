На оперативном совещании в правительстве Башкирии обсудили «мусорную реформу». О ходе обустройства населенных пунктов контейнерными площадками для сбора твердых коммунальных отходов и их оснащения современными контейнерами рассказал заместитель министра природопользования и экологии Нияз Фазылов. Он отметил, что за органами местного самоуправления с 1 января законодательно закреплена обязанность по созданию и содержанию мест накопления отходов, определению схемы и ведению реестра, сообщает сайт Newsbash.ru.



— В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами республика поделена на пять зон деятельности регоператоров. По каждой зоне разная динамика по приобретению контейнеров, — отметил замминистра. — Самую низкую активность приобретения контейнеров и обустройства мест накопления демонстрируют районы, входящие в зону деятельности регоператора номер 3. Некоторые города и районы вообще не приступили к закупке контейнеров.

— Я обращаюсь к главам муниципалитетов более активно заняться контейнерными площадками. Лето пройдет, осень пробежит, и вы окажетесь в ситуации, что не сможете устанавливать площадки.

Нияз Фазылов сообщил, что на данный момент в республике обустроено 14409 мест накопления твердых коммунальных отходов, обустроено более 30 тысяч контейнеров. Сформированы графики закупки контейнеров и обустройства мест накопления отходов.Общая потребность составляет более 13 тысяч площадок и более 23 тысяч контейнеров.С 1 мая в Башкирии приступят к строительству контейнерных площадок. Стоимость обустройства одной площадки — от 45 до 70 тысяч рублей. Сейчас эта работа осуществляется за счет средств муниципальных бюджетов.Радий Хабиров, выслушав доклад, обратился к главам муниципалитетов. Он попросил их активизироваться в этом вопросе.