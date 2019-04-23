Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Медведев: тарифы на утилизацию мусора в регионах будут снижены

Медведев: тарифы на утилизацию мусора в регионах будут снижены

Добавлено: 23.04.19
Просмотров: 27
Рубрика: Общество / ЖКХ
Комментарии (0)
Загрузка...
Медведев: тарифы на утилизацию мусора в регионах будут снижены

Глава кабмина уже подписал соответствующее постановление, о чем сегодня сообщил на встрече с участниками всероссийского экологического форума «Единой России» «Чистая страна», сообщает сайт Newsbash.ru.

Владимир Путин: тарифы за вывоз и утилизацию ТКО расти не должны

Читайте также:

Владимир Путин: тарифы за вывоз и утилизацию ТКО расти не должны

«В постановлении (подписанном Медведевым — прим. ред.) говорится о возможности пересмотра тарифа на обращение с твердыми коммунальными отходами. Их необходимо снижать за счет ввоза во временные объекты. 

«Важно найти баланс [тарифов], который будет приемлем для всех», — сказал Медведев, отметив, что нормативную базу для этого необходимо постоянно совершенствовать.

По мнению главы кабмина, у регионов «должны быть развязаны руки» в вопросе определения тарифов на утилизацию ТКО. Тарифная сетка должна определяться с учетом региональных особенностей, добавил Медведев. 

«Регионы сами должны этим заниматься, принимать решения», — сказал премьер-министр.

В тексте постановления сказано, что «субъектам Российской Федерации рекомендовано в трехмесячный срок пересмотреть утвержденные тарифы с учетом принятых решений». 

«Принятые решения направлены на снижение платы граждан за вывоз ТКО, что особенно важно в тех регионах, где существенную часть платы составляют расходы на транспортирование ТКО», — говорится на сайте правительства.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
Владимир Путин: тарифы за вывоз и утилизацию ТКО расти не должны
Политика
Владимир Путин: тарифы за вывоз и утилизацию ТКО расти не должны
В России утвердили размер пособий по безработице
Экономика
В России утвердили размер пособий по безработице
В Башкирии детальнее проработают и обоснуют нормативы и тарифы по обращению с ТКО
ЖКХ
В Башкирии детальнее проработают и обоснуют нормативы и тарифы по обращению с ТКО
В России сократят государственные и муниципальные предприятия
Политика
В России сократят государственные и муниципальные предприятия
Компании установившие счетчики ЖКХ будут нести за них ответственность
Экономика
Компании установившие счетчики ЖКХ будут нести за них ответственность
Башкирия получит премию за лучшие результаты в сфере муниципальной экономической политики
Экономика
Башкирия получит премию за лучшие результаты в сфере муниципальной экономической политики
В Ишимбае обсудят вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами
ЖКХ
В Ишимбае обсудят вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами
В Башкирии НДС повысится с 18% до 20%
Общество
В Башкирии НДС повысится с 18% до 20%
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: