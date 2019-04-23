Медведев: тарифы на утилизацию мусора в регионах будут снижены

Глава кабмина уже подписал соответствующее постановление, о чем сегодня сообщил на встрече с участниками всероссийского экологического форума «Единой России» «Чистая страна», сообщает сайт Newsbash.ru.



«В постановлении (подписанном Медведевым — прим. ред.) говорится о возможности пересмотра тарифа на обращение с твердыми коммунальными отходами. Их необходимо снижать за счет ввоза во временные объекты.

«Важно найти баланс [тарифов], который будет приемлем для всех», — сказал Медведев, отметив, что нормативную базу для этого необходимо постоянно совершенствовать.

По мнению главы кабмина, у регионов «должны быть развязаны руки» в вопросе определения тарифов на утилизацию ТКО. Тарифная сетка должна определяться с учетом региональных особенностей, добавил Медведев.

«Регионы сами должны этим заниматься, принимать решения», — сказал премьер-министр.

В тексте постановления сказано, что «субъектам Российской Федерации рекомендовано в трехмесячный срок пересмотреть утвержденные тарифы с учетом принятых решений».