«Башэлектросбыт» меняет сроки приема показаний счетчиков
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«ЭСКБ» меняет сроки приема показаний счетчиков. Ожидается, что это позволит более точно фиксировать объем потраченной электроэнергии в квитанциях, сообщает сайт Newsbash.ru.
Подать показания можно по телефонам 8-347-222-22-55; 8-347-222-22-00 и 8-800-775-70-77, по электронной почте, указанной в счёте-извещении, в почтовых отделениях, в офисах «ЭСКБ»; через «Личный кабинет» на сайте организации, по смс на номер 8-927-337-67-60 (текст сообщения можно уточнить на сайте компании).
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