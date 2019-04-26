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«Башэлектросбыт» меняет сроки приема показаний счетчиков

Добавлено: 26.04.19
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Рубрика: Общество / ЖКХ
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«Башэлектросбыт» меняет сроки приема показаний счетчиков

«ЭСКБ» меняет сроки приема показаний счетчиков. Ожидается, что это позволит более точно фиксировать объем потраченной электроэнергии в квитанциях, сообщает сайт Newsbash.ru.

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С июня данные индивидуальных приборов нужно будет подавать с 20 по 24 число ежемесячно, а общедомовых счетчиков нежилых помещений – с 20 по 23 число.

Подать показания можно по телефонам 8-347-222-22-55; 8-347-222-22-00 и 8-800-775-70-77, по электронной почте, указанной в счёте-извещении, в почтовых отделениях, в офисах «ЭСКБ»; через «Личный кабинет» на сайте организации, по смс на номер 8-927-337-67-60 (текст сообщения можно уточнить на сайте компании).

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