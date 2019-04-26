В Уфе городские фонтаны заработают на майские праздники
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В Уфе готовят к запуску 20 городских фонтанов. Сейчас специалисты «Горзеленхоза» проводят работы по их расконсервации, то есть разбирают сборно-щитовой каркас, защищающий чаши от повреждений и осадков, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Как сообщают в городской мэрии, фонтаны заработают традиционно 1 мая. Но некоторые из них начнут работать в пробном режиме уже в предпраздничные дни. Включают их в диапазоне от 8:00 до 14:00, а выключают в диапазоне от 22:00 до 24:00, пояснили в муниципалитете.
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