В Уфе городские фонтаны заработают на майские праздники

В Уфе готовят к запуску 20 городских фонтанов. Сейчас специалисты «Горзеленхоза» проводят работы по их расконсервации, то есть разбирают сборно-щитовой каркас, защищающий чаши от повреждений и осадков, сообщает сайт Newsbash.ru.



Также городские служащие очищают и промывают фонтаны от мусора и грязи, окрашивают внешние элементы и регулируют сантехнические приборы.Как сообщают в городской мэрии, фонтаны заработают традиционно 1 мая. Но некоторые из них начнут работать в пробном режиме уже в предпраздничные дни. Включают их в диапазоне от 8:00 до 14:00, а выключают в диапазоне от 22:00 до 24:00, пояснили в муниципалитете.