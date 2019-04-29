Что творится с мусорной реформой в Башкирии

Не так давно на республиканском форуме ЖКХ подвели итоги первых 100 дней мусорной реформы. Она практически встала. Всем четырем региональным операторам не хватает контейнеров, доступа к базам данных клиентов. Собираемость платежей — 20-30 процентов плюс «мертвые души». График вывоза нарушается. Несанкционированные свалки «цветут» и «пахнут». Руководителей компаний по вывозу отходов прессуют надзорные службы. Раздельного сбора мусора нет и долго не предвидится. На ликвидацию старых полигонов и создание новых нужны миллиарды рублей.



Самое интересное: на фоне этого коллапса на форуме никто из заинтересованных ведомств даже не заикнулся о том, что в Октябрьском, Стерлитамаке, Уфе стоят и не могут запуститься новенькие мусороперерабатывающие комплексы. Их закупка и монтаж были согласованы с надзорниками, но те не подписывают документы о вводе линий в эксплуатацию. Директор ООО «Грин» в городе Октябрьский Антон Вайсброт, к примеру, взявший кредит 20 миллионов рублей на оборудование, шокирован всем происходящим. Потому что доля промышленной переработки всех отходов на западе Башкирии не превышает двух процентов. Деньги (пластик, металл, стекло) по-прежнему зарываются в землю. Он, в отличие от регоператора, знает, как добыть сырье для своих мощностей.Почему-то ни одна свалка Башкирии не включена в российский перечень объектов накопленного вреда. А значит, Москва не даст денег на их консервацию. Мусорная реформа — словно бесправный пасынок без паспорта, слабый, немощный и шпыняемый.Только в Туймазах регоператору не хватает контейнеров на 20 миллионов рублей. Можно подробно страдать о проблемах с мест, нехватке мусоровозов и жаловаться на неподготовленность реформы. Однако основными причинами её пробуксовки являются отсутствие нужных подзаконных актов, доступа к базам данных. В результате растут неплатежи, регоператоры мучаются от нехватки финансирования. Часть их клиентов вообще не получила квитанций.Платить все равно придётся. Те, кто накапливает долг, наживают себе головную боль. Потому что, к примеру, взыскание неплатежей за капремонт поставлено на судебный конвейер — у людей просто отчисляют недостающие суммы из любых поступлений. Так же начнут взыскивать и неплатежи за вывоз мусора. Для малобеспеченных предусмотрены субсидии.Людям, получившим «мусорные» квитанции за усопших, нужно один раз выполнить простые действия: прийти в офис регоператора вместе со справками о составе семьи, взятыми в домоуправлении, свидетельствами о смерти своих родственников и провести «уточненку», если не хочется платить в конце года сразу 5-7 тысяч рублей вместе с пеней.С подзаконными актами разберутся, уже ведутся переговоры о временном использовании прежних полигонов. Постепенно расширится клиентская база. Руководители компаний-регоператоров наконец-то придут в себя после штрафов и начнут получать целую зарплату. Москве рано или поздно придется дать деньги на утилизацию старых и создание новых полигонов. Частные компании, купившие комплексы для переработки мусора должны получить свою законную долю в его переработке, потому что антимонопольное законодательство у нас никто не отменял. Они более оперативны, умеют считать копейку, готовы вложиться в малорентабельный бизнес. Искусственное их вытеснение с рынка лишь ударит по инвестиционному климату Башкирии, который и так напоминает «холодную войну» между ведомствами, бизнесом и населением. Но платить за вывоз надо, чтобы не оставить потомкам горы токсичных отходов.