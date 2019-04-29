Что творится с мусорной реформой в Башкирии
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Не так давно на республиканском форуме ЖКХ подвели итоги первых 100 дней мусорной реформы. Она практически встала. Всем четырем региональным операторам не хватает контейнеров, доступа к базам данных клиентов. Собираемость платежей — 20-30 процентов плюс «мертвые души». График вывоза нарушается. Несанкционированные свалки «цветут» и «пахнут». Руководителей компаний по вывозу отходов прессуют надзорные службы. Раздельного сбора мусора нет и долго не предвидится. На ликвидацию старых полигонов и создание новых нужны миллиарды рублей.
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Почему-то ни одна свалка Башкирии не включена в российский перечень объектов накопленного вреда. А значит, Москва не даст денег на их консервацию. Мусорная реформа — словно бесправный пасынок без паспорта, слабый, немощный и шпыняемый.
Только в Туймазах регоператору не хватает контейнеров на 20 миллионов рублей. Можно подробно страдать о проблемах с мест, нехватке мусоровозов и жаловаться на неподготовленность реформы. Однако основными причинами её пробуксовки являются отсутствие нужных подзаконных актов, доступа к базам данных. В результате растут неплатежи, регоператоры мучаются от нехватки финансирования. Часть их клиентов вообще не получила квитанций.
Хотели как лучше, но получилось...
Платить все равно придётся. Те, кто накапливает долг, наживают себе головную боль. Потому что, к примеру, взыскание неплатежей за капремонт поставлено на судебный конвейер — у людей просто отчисляют недостающие суммы из любых поступлений. Так же начнут взыскивать и неплатежи за вывоз мусора. Для малобеспеченных предусмотрены субсидии.
Людям, получившим «мусорные» квитанции за усопших, нужно один раз выполнить простые действия: прийти в офис регоператора вместе со справками о составе семьи, взятыми в домоуправлении, свидетельствами о смерти своих родственников и провести «уточненку», если не хочется платить в конце года сразу 5-7 тысяч рублей вместе с пеней.
С подзаконными актами разберутся, уже ведутся переговоры о временном использовании прежних полигонов. Постепенно расширится клиентская база. Руководители компаний-регоператоров наконец-то придут в себя после штрафов и начнут получать целую зарплату. Москве рано или поздно придется дать деньги на утилизацию старых и создание новых полигонов. Частные компании, купившие комплексы для переработки мусора должны получить свою законную долю в его переработке, потому что антимонопольное законодательство у нас никто не отменял. Они более оперативны, умеют считать копейку, готовы вложиться в малорентабельный бизнес. Искусственное их вытеснение с рынка лишь ударит по инвестиционному климату Башкирии, который и так напоминает «холодную войну» между ведомствами, бизнесом и населением. Но платить за вывоз надо, чтобы не оставить потомкам горы токсичных отходов.
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