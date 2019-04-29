Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Что творится с мусорной реформой в Башкирии

Что творится с мусорной реформой в Башкирии

Добавлено: 29.04.19
Просмотров: 119
Рубрика: Общество / ЖКХ
Комментарии (0)
Загрузка...
Что творится с мусорной реформой в Башкирии

Не так давно на республиканском форуме ЖКХ подвели итоги первых 100 дней мусорной реформы. Она практически встала. Всем четырем региональным операторам не хватает контейнеров, доступа к базам данных клиентов. Собираемость платежей — 20-30 процентов плюс «мертвые души». График вывоза нарушается. Несанкционированные свалки «цветут» и «пахнут». Руководителей компаний по вывозу отходов прессуют надзорные службы. Раздельного сбора мусора нет и долго не предвидится. На ликвидацию старых полигонов и создание новых нужны миллиарды рублей.

Районам Башкирии для реализации вывоза мусора необходимо 30 тысяч мусорных контейнеров

Читайте также:

Районам Башкирии для реализации вывоза мусора необходимо 30 тысяч мусорных контейнеров
Самое интересное: на фоне этого коллапса на форуме никто из заинтересованных ведомств даже не заикнулся о том, что в Октябрьском, Стерлитамаке, Уфе стоят и не могут запуститься новенькие мусороперерабатывающие комплексы. Их закупка и монтаж были согласованы с надзорниками, но те не подписывают документы о вводе линий в эксплуатацию. Директор ООО «Грин» в городе Октябрьский Антон Вайсброт, к примеру, взявший кредит 20 миллионов рублей на оборудование, шокирован всем происходящим. Потому что доля промышленной переработки всех отходов на западе Башкирии не превышает двух процентов. Деньги (пластик, металл, стекло) по-прежнему зарываются в землю. Он, в отличие от регоператора, знает, как добыть сырье для своих мощностей.

Почему-то ни одна свалка Башкирии не включена в российский перечень объектов накопленного вреда. А значит, Москва не даст денег на их консервацию. Мусорная реформа — словно бесправный пасынок без паспорта, слабый, немощный и шпыняемый.

Только в Туймазах регоператору не хватает контейнеров на 20 миллионов рублей. Можно подробно страдать о проблемах с мест, нехватке мусоровозов и жаловаться на неподготовленность реформы. Однако основными причинами её пробуксовки являются отсутствие нужных подзаконных актов, доступа к базам данных. В результате растут неплатежи, регоператоры мучаются от нехватки финансирования. Часть их клиентов вообще не получила квитанций.

Хотели как лучше, но получилось...
Платить все равно придётся. Те, кто накапливает долг, наживают себе головную боль. Потому что, к примеру, взыскание неплатежей за капремонт поставлено на судебный конвейер — у людей просто отчисляют недостающие суммы из любых поступлений. Так же начнут взыскивать и неплатежи за вывоз мусора. Для малобеспеченных предусмотрены субсидии.

Людям, получившим «мусорные» квитанции за усопших, нужно один раз выполнить простые действия: прийти в офис регоператора вместе со справками о составе семьи, взятыми в домоуправлении, свидетельствами о смерти своих родственников и провести «уточненку», если не хочется платить в конце года сразу 5-7 тысяч рублей вместе с пеней.

С подзаконными актами разберутся, уже ведутся переговоры о временном использовании прежних полигонов. Постепенно расширится клиентская база. Руководители компаний-регоператоров наконец-то придут в себя после штрафов и начнут получать целую зарплату. Москве рано или поздно придется дать деньги на утилизацию старых и создание новых полигонов. Частные компании, купившие комплексы для переработки мусора должны получить свою законную долю в его переработке, потому что антимонопольное законодательство у нас никто не отменял. Они более оперативны, умеют считать копейку, готовы вложиться в малорентабельный бизнес. Искусственное их вытеснение с рынка лишь ударит по инвестиционному климату Башкирии, который и так напоминает «холодную войну» между ведомствами, бизнесом и населением. Но платить за вывоз надо, чтобы не оставить потомкам горы токсичных отходов.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
В апреле Башкирию может ожидать мусорный коллапс
ЖКХ
В апреле Башкирию может ожидать мусорный коллапс
Районам Башкирии для реализации вывоза мусора необходимо 30 тысяч мусорных контейнеров
ЖКХ
Районам Башкирии для реализации вывоза мусора необходимо 30 тысяч мусорных контейнеров
Жители Баймакского района начали в знак протеста разбрасывать отходы
ЖКХ
Жители Баймакского района начали в знак протеста разбрасывать отходы
В Уфе третий месяц не работает единственный в городе мусоросортировочный завод
ЖКХ
В Уфе третий месяц не работает единственный в городе мусоросортировочный завод
Хабиров возмутился незаконным начислениям за вывоз ТКО в платежках
Политика
Хабиров возмутился незаконным начислениям за вывоз ТКО в платежках
Работает ли мусорная реформа в Башкирии
ЖКХ
Работает ли мусорная реформа в Башкирии
В Уфе проверили работу по сбору и утилизации ТКО
ЖКХ
В Уфе проверили работу по сбору и утилизации ТКО
В Правительстве Башкирии обсудили подготовку к новой системе утилизации мусора
Экономика
В Правительстве Башкирии обсудили подготовку к новой системе утилизации мусора
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: