Стали известны районы Башкирии, где успешно реализуется мусорная реформа

В республике выявили 12 районов-лидеров, где мусорная реформа реализуется успешно. В их числе Кармаскалинский, Давлекановский, Иглинский, Мишкинский районы. Там больше остальных установили мусорных контейнеров и обустроили специальные площадки. По республике к середине осени работы должны быть выполнены на 50%, сообщает сайт Newsbash.ru

«Раньше мы весь мусор: пластиковые бутылки, бумаги сжигали. Был ужасный запах и вонь. Сейчас стало намного удобнее».

«У нас на человека 35 рублей. Мы вдвоем живем – 70 рублей. И это приемлемая сумма. Меня все устраивает».

«Мы хотим еще залить рядом площадочку, чтобы крупногабаритный мусор складировать. Это будут уже бункеры. Их будем приобретать».

«Многие другие районы уже приступили к формированию площадок. Мы думаем, что 1 октября эта работа будет завершена, и мы выйдем на 50% от общей потребности по формирования контейнерных площадок».

Этот мусоровоз уже успел стать чем-то вроде местной достопримечательности. С недавнего времени он приезжает каждую неделю, чтобы опустошить контейнеры. В селе Старый Варяш их установили недавно.Решилась и другая проблема. Улицы стали чище, поскольку мусор больше не разносится по деревне ветром и животными. В селе Сахаево жители устраивают собрания, чтобы решить, где оборудовать очередные площадки. На сегодня здесь уже установили более 20 контейнеров. А за чистоту и порядок даже не жалко заплатить, говорят сельчане.После старта мусорной реформы головная боль для сельчан – места для сбора ТКО. К установкам таких площадок люди поначалу относились настороженно. Впрочем, в Акбердинском сельсовете и жители, и власти смогли найти компромисс. Ставить контейнеры в центре деревни не стали, разместив на выезде. Так и мусор подальше от домов, и баки в зоне досягаемости.Иглинский район, наряду с Кармаскалинским, Давлекановским и Мишкинским, – в лидерах по количеству установленных контейнеров и обустроенных площадок.Следующий этап – раздельный сбор отходов. Во многих городах уже устанавливают отдельные контейнеры для пластика, стекла и макулатуры. В этой части предстоит более сложная работа, говорят специалисты.Автор: Артур Шамсутдинов