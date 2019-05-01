Стали известны районы Башкирии, где успешно реализуется мусорная реформа
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В республике выявили 12 районов-лидеров, где мусорная реформа реализуется успешно. В их числе Кармаскалинский, Давлекановский, Иглинский, Мишкинский районы. Там больше остальных установили мусорных контейнеров и обустроили специальные площадки. По республике к середине осени работы должны быть выполнены на 50%, сообщает сайт Newsbash.ru
Алевтина Фаткуллина, жительница д. Старый Варяш:
«Раньше мы весь мусор: пластиковые бутылки, бумаги сжигали. Был ужасный запах и вонь. Сейчас стало намного удобнее».Решилась и другая проблема. Улицы стали чище, поскольку мусор больше не разносится по деревне ветром и животными. В селе Сахаево жители устраивают собрания, чтобы решить, где оборудовать очередные площадки. На сегодня здесь уже установили более 20 контейнеров. А за чистоту и порядок даже не жалко заплатить, говорят сельчане.
Рашида Салимьянова, жительница д. Сахаево:
«У нас на человека 35 рублей. Мы вдвоем живем – 70 рублей. И это приемлемая сумма. Меня все устраивает».После старта мусорной реформы головная боль для сельчан – места для сбора ТКО. К установкам таких площадок люди поначалу относились настороженно. Впрочем, в Акбердинском сельсовете и жители, и власти смогли найти компромисс. Ставить контейнеры в центре деревни не стали, разместив на выезде. Так и мусор подальше от домов, и баки в зоне досягаемости.
Азамат Сатаев, глава Акбердинского сельсовета:
«Мы хотим еще залить рядом площадочку, чтобы крупногабаритный мусор складировать. Это будут уже бункеры. Их будем приобретать».Иглинский район, наряду с Кармаскалинским, Давлекановским и Мишкинским, – в лидерах по количеству установленных контейнеров и обустроенных площадок.
Нияз Фазылов, заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан:
«Многие другие районы уже приступили к формированию площадок. Мы думаем, что 1 октября эта работа будет завершена, и мы выйдем на 50% от общей потребности по формирования контейнерных площадок».Следующий этап – раздельный сбор отходов. Во многих городах уже устанавливают отдельные контейнеры для пластика, стекла и макулатуры. В этой части предстоит более сложная работа, говорят специалисты.
Автор: Артур Шамсутдинов
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