В Башкирии стало известно, в каких районах хуже всего организована "мусорная реформа"

Жители частного сектора Чишмов жалуются на плохую организацию сбора и вывоза мусора, сообщается в местном паблике «Типичные Чишмы», сообщает сайт Newsbash.ru.



«К нам в почтовые ящики (частный сектор) были разложены письма, что будут тракторами собирать мусор, просили складывать подальше от деревьев, поближе к дороге. Обещали вывезти до 26 апреля. Мы поверили, 25 апреля сложили мусор возле выхода. Мусор так и не убрали, уже неделю живём, как на мусорке. Зачем обманывать?», — возмущаются местные жители.

Оперативный комментарий администрации Чишминского района получить не удалось, чиновникам направлен официальный запрос с требованием прокомментировать ситуацию.Согласно отчёту правительства РБ, Чишминский район — в аутсайдерах по приобретению контейнеров и оборудованию площадок накопления ТКО — с начала года здесь ни установлено ни одного контейнера. Между тем, потребность района в контейнерах составляет 700 ед., по ним только начали закупочные процедуры. Кроме того, в районе необходимо создать 111 новых площадок для накопления мусора, но с начала года не создано ни одной. Лучше всего организована работа по приобретению мусорных контейнеров и созданию площадок для накопления ТКО в Благоварском, Благовещенском, Кармаскалинском, Архангельском, Иглинском, Уфимском, Аскинском, Балтачевском, Бирском, Бураевском, Дюртюлинском, Калтасинском, Татышлинском, Янаульском, Давлекановском, Шаранском районах, городах Стерлитамак и Нефтекамск.Ни одного контейнера не установлено и ни одной новой площадки сбора ТКО с начала года не организовано, как в Чишмах, также в Караидельском, Аургазинском, Ишимбайском, Кугарчинском, Стерлитамакском, Федоровском, Хайбуллинском и Краснокамском районах, городах Сибай и Октябрьский.Всего по республике за 4 месяца установлено 8440 новых контейнеров, организовано 1486 новых площадок для сбора ТКО.Напомним, что с 1 января в России реализуется так называемая «мусорная» реформа. Она заключается в установлении подушевой платы за сбор и вывоз мусора, в республике она составляет 70 рублей с человека. На эти деньги региональные операторы обязаны вывозить мусор из населенных пунктов на утилизацию вне зависимости от их труднодоступности и отдалённости.