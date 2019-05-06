В Уфе выберут лучший дом, подъезд, двор
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В Уфе стартовал прием заявок для участия в конкурсе «Лучший дом, двор, подъезд», который проводится в столице Башкирии в 16–й раз. Основная его идея — улучшение внешнего облика города, его дворов и домов, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Победитель определится по трем номинациям: «Образцовый двор», «Образцовый дом», «Образцовый подъезд». Конкурс проходит в два этапа. Районный этап – с 1 мая по 1 сентября. Городской этап – с 1 сентября по 15 декабря. По восемь победителей в каждой из номинаций районного этапа пройдут в городской этап. Среди них специальная комиссия после конкурсного объезда определит победителей. Оцениваться будут, в том числе, не только внешний вид дома, двора и подъезда, их благоустроенность, креативность в оформлении, но и соблюдение норм технической эксплуатации жилищного фонда, отсутствие задолженности жителей за коммунальные услуги. При этом поддерживать красоту необходимо будет в течение всего периода проведения конкурса.
Победителей ждет денежная премия, которая может быть израсходована по решению общего собрания собственников на дополнительное благоустройство двора, дома, подъезда, а также на поощрение председателя Совета МКД, но не более 10%.
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