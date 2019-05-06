Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Уфе выберут лучший дом, подъезд, двор

В Уфе выберут лучший дом, подъезд, двор

Добавлено: 06.05.19
Просмотров: 45
Рубрика: Общество / ЖКХ
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
В Уфе выберут лучший дом, подъезд, двор

В Уфе стартовал прием заявок для участия в конкурсе «Лучший дом, двор, подъезд», который проводится в столице Башкирии в 16–й раз. Основная его идея — улучшение внешнего облика города, его дворов и домов, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Башкирии стало известно, в каких районах хуже всего организована "мусорная реформа"

Читайте также:

В Башкирии стало известно, в каких районах хуже всего организована "мусорная реформа"
Для участия в нем необходимо до 30 мая 2019 года подать заявку в свою управляющую организацию. В заявке необходимо указать ФИО, адрес, контактный телефон и название номинации. Согласно положению, принять участие в конкурсе могут собственники помещений в многоквартирном доме; управляющие организации, осуществляющие управление в доме; товарищества собственников жилья либо жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы.

Победитель определится по трем номинациям: «Образцовый двор», «Образцовый дом», «Образцовый подъезд». Конкурс проходит в два этапа. Районный этап – с 1 мая по 1 сентября. Городской этап – с 1 сентября по 15 декабря. По восемь победителей в каждой из номинаций районного этапа пройдут в городской этап. Среди них специальная комиссия после конкурсного объезда определит победителей. Оцениваться будут, в том числе, не только внешний вид дома, двора и подъезда, их благоустроенность, креативность в оформлении, но и соблюдение норм технической эксплуатации жилищного фонда, отсутствие задолженности жителей за коммунальные услуги. При этом поддерживать красоту необходимо будет в течение всего периода проведения конкурса.

Победителей ждет денежная премия, которая может быть израсходована по решению общего собрания собственников на дополнительное благоустройство двора, дома, подъезда, а также на поощрение председателя Совета МКД, но не более 10%.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
Самое красивое село Башкирии украсит специальная стела
Общество
Самое красивое село Башкирии украсит специальная стела
В Башкирии завершается прием заявок на республиканский конкурс «Бери пример!»
Общество
В Башкирии завершается прием заявок на республиканский конкурс «Бери пример!»
В Башкирии пройдет конкурс социально активных семей "Бери пример"
Общество
В Башкирии пройдет конкурс социально активных семей "Бери пример"
Киностудия «Башкортостан» проводит конкурс сценариев
Общество
Киностудия «Башкортостан» проводит конкурс сценариев
В Башкортостане наградили 100 лучших домов
Общество
В Башкортостане наградили 100 лучших домов
В Уфе пройдет финал конкурса граффити, посвященного Году семьи в Башкирии
Общество / Культура
В Уфе пройдет финал конкурса граффити, посвященного Году семьи в Башкирии
В Бирске прошел XXI детский фестиваль песни и танца «Апрельские капели-2015»
Общество / Культура
В Бирске прошел XXI детский фестиваль песни и танца «Апрельские капели-2015»
В Башкирии дан старт конкурсу на лучшего пропагандиста пожарной безопасности
Общество
В Башкирии дан старт конкурсу на лучшего пропагандиста пожарной безопасности
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: