Жители Башкирии плохо реагируют на приложение "Дорожный эксперт"
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Власти Башкирии смогут удешевить работы по ямочному ремонту благодаря новой технике. Об этом рассказал председатель Гостранса Тимур Мухаметьянов на оперативном совещании в Правительстве Башкирии. Помимо этого он отметил, что жители республики плохо реагируют на приложение "Дорожный эксперт", сообщает сайт Newsbash.ru.
По словам Тимура Мухаметьянова, с начала месяца выполнен ремонт 67 тысяч ям. Работы ведутся в соответствии с установленным графиком. Небольшое отставание от графиков отмечаются в Сибае, Октябрьском и в Аскинском районе. По линии "Башкиравтодора" начинается работа по термопрофилированию. Этот метод позволит снизит затраты на ремонт.
Радий Хабиров:
Периодически приходит информация, что приложение не работает. Я бы предложил вам: объявите как-нибудь, что Гостранс проводит в открытую такую историю. Позовите тех, кто вас критикует. Вместе походите по улицам, пофотографируйте. Тема хорошая, попробуйте. Я вас прошу не останавливаться. Тяжело нам это приложение давалось. Надо довести до логического конца. Спасибо за то, что покупаете новую технику.
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