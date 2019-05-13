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Жители Башкирии плохо реагируют на приложение "Дорожный эксперт"

Добавлено: 13.05.19
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Рубрика: Общество / ЖКХ
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Жители Башкирии плохо реагируют на приложение "Дорожный эксперт"

Власти Башкирии смогут удешевить работы по ямочному ремонту благодаря новой технике. Об этом рассказал председатель Гостранса Тимур Мухаметьянов на оперативном совещании в Правительстве Башкирии. Помимо этого он отметил, что жители республики плохо реагируют на приложение "Дорожный эксперт", сообщает сайт Newsbash.ru.

По словам Тимура Мухаметьянова, с начала месяца выполнен ремонт 67 тысяч ям. Работы ведутся в соответствии с установленным графиком. Небольшое отставание от графиков отмечаются в Сибае, Октябрьском и в Аскинском районе. По линии "Башкиравтодора" начинается работа по термопрофилированию. Этот метод позволит снизит затраты на ремонт.

В Башкирии мобильное приложение "Дорожный эксперт" функционирует на 90 процентов

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Также люди плохо реагируют на приложение "Дорожный эксперт". В некоторых районах не размещается ни одной жалобы. Планируется усилить работу с населением, назначить при администрации ответственное лицо для работы с системой "Дорожного эксперта". К 15 июня планируется полностью завершить ремонт во дворах.

Радий Хабиров:


Периодически приходит информация, что приложение не работает. Я бы предложил вам: объявите как-нибудь, что Гостранс проводит в открытую такую историю. Позовите тех, кто вас критикует. Вместе походите по улицам, пофотографируйте. Тема хорошая, попробуйте. Я вас прошу не останавливаться. Тяжело нам это приложение давалось. Надо довести до логического конца. Спасибо за то, что покупаете новую технику.

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