Жители Башкирии плохо реагируют на приложение "Дорожный эксперт"

Власти Башкирии смогут удешевить работы по ямочному ремонту благодаря новой технике. Об этом рассказал председатель Гостранса Тимур Мухаметьянов на оперативном совещании в Правительстве Башкирии. Помимо этого он отметил, что жители республики плохо реагируют на приложение "Дорожный эксперт", сообщает сайт Newsbash.ru.





По словам Тимура Мухаметьянова, с начала месяца выполнен ремонт 67 тысяч ям. Работы ведутся в соответствии с установленным графиком. Небольшое отставание от графиков отмечаются в Сибае, Октябрьском и в Аскинском районе. По линии "Башкиравтодора" начинается работа по термопрофилированию. Этот метод позволит снизит затраты на ремонт.

Также люди плохо реагируют на приложение "Дорожный эксперт". В некоторых районах не размещается ни одной жалобы. Планируется усилить работу с населением, назначить при администрации ответственное лицо для работы с системой "Дорожного эксперта". К 15 июня планируется полностью завершить ремонт во дворах.





Периодически приходит информация, что приложение не работает. Я бы предложил вам: объявите как-нибудь, что Гостранс проводит в открытую такую историю. Позовите тех, кто вас критикует. Вместе походите по улицам, пофотографируйте. Тема хорошая, попробуйте. Я вас прошу не останавливаться. Тяжело нам это приложение давалось. Надо довести до логического конца. Спасибо за то, что покупаете новую технику.