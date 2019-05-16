В Уфе на III Международном съезде регоператоров в сфере обращения с отходами провели работу над ошибками
16 мая в уфимском Конгресс-холле «Торатау» врио Главы Башкортостана Радий Хабиров выступил на открытии III Международного съезда региональных операторов в сфере обращения с отходами. Тема съезда – «Переход на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами: работа над ошибками», сообщает сайт Newsbash.ru.
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Врио Главы Башкортостана выразил уверенность, что в рамках съезда состоится продуктивный обмен опытом, накопленным регионами, будут представлены лучшие практики в сфере обращения с отходами.
В рамках съезда было подписано соглашение между Министерством промышленности и инновационной политики РБ, Министерство природопользования и экологии РБ, Уфимским государственным нефтяным техническим университетом и региональным оператором «Эко-Сити» о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов и в целях создания Экотехнопарка. Предполагается, что в Экотехнопарке будет создана современная система обращения с отходами, предусматривающая полный технологический цикл – от сортировки до вторичной переработки.
Накануне делегаты съезда приняли участие в открытии крупнейшего в республике современного мусоросортировочного завода мощностью 200 тысяч тонн регоператора «Эко-Сити».