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В Уфе на III Международном съезде регоператоров в сфере обращения с отходами провели работу над ошибками

Добавлено: 16.05.19
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Рубрика: Общество / ЖКХ
Теги: Уфа
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В Уфе на III Международном съезде регоператоров в сфере обращения с отходами провели работу над ошибками

16 мая в уфимском Конгресс-холле «Торатау» врио Главы Башкортостана Радий Хабиров выступил на открытии III Международного съезда региональных операторов в сфере обращения с отходами. Тема съезда – «Переход на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами: работа над ошибками», сообщает сайт Newsbash.ru.

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Руководитель региона напомнил, что с 1 января 2019 года Башкортостан вместе со всей страной начал переход на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
– Если говорить о нашей республике, то мы спокойно и уверенно вошли в эту реформу. Хотел поблагодарить наших региональных операторов. В самом начале этой большой работы мы договорились, что являемся партнёрами и только вместе можем выполнить все поставленные Президентом России Владимиром Путиным масштабные задачи по организации нормального обращения с отходами, – сказал Радий Хабиров. – У нас был очень конструктивный процесс формирования тарифной политики. Мы признательны нашим регоператорам, что в разумной, спокойной обстановке нашли необходимое решение. Мы наращиваем наши усилия. Сейчас вместе с главами муниципалитетов ведётся спокойная, конструктивная работа по формированию необходимой контейнерной базы и контейнерных площадок.


Врио Главы Башкортостана выразил уверенность, что в рамках съезда состоится продуктивный обмен опытом, накопленным регионами, будут представлены лучшие практики в сфере обращения с отходами.

В рамках съезда было подписано соглашение между Министерством промышленности и инновационной политики РБ, Министерство природопользования и экологии РБ, Уфимским государственным нефтяным техническим университетом и региональным оператором «Эко-Сити» о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов и в целях создания Экотехнопарка. Предполагается, что в Экотехнопарке будет создана современная система обращения с отходами, предусматривающая полный технологический цикл – от сортировки до вторичной переработки.

Накануне делегаты съезда приняли участие в открытии крупнейшего в республике современного мусоросортировочного завода мощностью 200 тысяч тонн регоператора «Эко-Сити».

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